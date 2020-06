Le professioni sanitarie nell’era post Covid-19. Webinar di Forum Risk Management e Simedet

Dott. Fernando Capuano – Presidente nazionale Simedet

Roma, 10 giugno 2020 – In vista della XV Edizione del Forum Risk Management obiettivo Sanità e Salute, il Think Tank, un vero e proprio laboratorio di idee e proposte della Simedet e del Forum ha promosso un grande Seminario formativo online , per il prossimo 25 giugno dalle ore 14.00 alle ore 20.00, liberamente fruibile e accreditato ecm con 7,2 crediti sulla piattaforma https://formazione.gutenbergonline.it/

Secondo i promotori e responsabili scientifici dell’evento Vasco Giannotti e Fernando Capuano, la ripresa del sistema Paese deve ripartire necessariamente dalle Professioni Sanitarie e dal riconoscimento effettivo del loro capitale umano e professionale che nella fase critica ed acuta pandemica causata dal SAR COV-2 hanno garantito la tenuta del Paese e del Servizio Sanitario Nazionale con un elevato tributo di vittime e contagiati tra gli operatori sanitari.

Al webinar interverranno i Presidenti delle Federazioni Nazionali degli Ordini di tutte le Professioni Sanitarie come Filippo Anelli per la FNOMCEO, Gaetano Penocchio per la FNOVI, Andrea Mandelli per la FOFI, Barbara Mangiacavalli per la FNOPI, Maria Vicario per la FNOPO, Alessandro Beux per la FNO TSRMPSTRP , Vincenzo D’Anna per l’Ordine Nazionale dei Biologi, David Lazzari per gli Psicologi, Gianmario Gazzi per gli Assistenti Sociali, Gregorio Cosentino per l’ASSD sul valore strategico della sanità digitale in era Covid, Silvia Angeletti Direttore UOC Laboratorio Clinico Policlinico Campus Biomedico, Massimo Andreoni virologo di rilievo internazionale del PTV Tor Vergata, Beatrice Lorenzin già Ministro della Salute, Tiziana Frittelli Presidente di Federsanità Anci, Federico Gelli Presidente della Fondazione Italia in Salute, Silvestro Scotti che porterà il contributo della figura di contatto territoriale con i pazienti Covid dei medici di medicina generale, Francesco Saverio Proia esperto delle Professioni Sanitarie , Riccardo Tartaglia Presidente INSH che porterà il contributo sulla sicurezza degli operatori sanitari nella gestione delle fasi di una pandemia ed endemia, Manuel Monti V. Presidente nazionale della Simedet porterà il contributo di una struttura ospedaliera no Covid e il valore dell’approccio multidisciplinare, Paolo Casalino Dirigente delle Professioni Sanitarie del PTV Tor Vergata porterà il contributo della riorganizzazione ad horas dei servizi durante una fase pandemica, Maria Pia Ruggeri affronterà il tema della gestione del paziente Covid nelle aree critiche e di emergenza sanitaria, Antonio Panti tratterà il tema degli aspetti deontologici, Sergio Bovenga della formazione delle Professioni Sanitarie e Felice Eigenio Agrò delle buone pratiche delle terapie intensive durante la pandemia Covid.

Atteso il collegamento con il Ministro della Salute Roberto Speranza.

Le proposte e le esigenze che emergeranno dal webinar del 25 giugno saranno il tema e la base di altri eventi webinar già in programmazione dal Forum Risk Management in collaborazione con la Simedet , che avvieranno un confronto con i decisori politici, OO.SS., Regioni, Conferenza Stato Regioni e rappresentanze degli utenti e pazienti.