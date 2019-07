La stazione zoologica Anton Dohrn a Messina da oggi è una realtà

Messina, 23 luglio 2019 – È stata siglata stamane dal Rettore, prof. Salvatore Cuzzocrea, dal Delegato per le iniziative scientifiche a tutela dell’ambiente e del patrimonio marino, prof.ssa Nunziacarla Spanò, e dalla dott.ssa Teresa Romeo rappresentante della Stazione zoologica Anton Dhorn, presieduta dal prof. Roberto Danovaro, la consegna ufficiale dei locali per la concessione in comodato d’uso decennale delle palazzine B1 e B2 di Villa Pace. Grazie alla sigla, sarà operativo a Messina un centro congiunto Università di Messina/Stazione Zoologica che sarà coordinato dalla prof.ssa Spanò.

La sede di Messina della Stazione Zoologica costituirà un centro di aggregazione di ricercatori per la realizzazione di progetti di ricerca e un’opportunità formativa e professionale per gli studenti e i laureati in biologia marina dell’Ateneo Peloritano. L’ubicazione del Centro congiunto Università di Messina/Stazione Zoologica all’interno delle strutture dell’Ateneo è in linea con la ventata di innovazione, inclusività e internazionalizzazione che sta muovendo i ricercatori di Messina e che sta finalmente coinvolgendo diversi corsi di Laurea che hanno già attuato o stanno proponendo modifiche dei piani didattici e dei contenuti per renderli più attuali, attrattivi e correlati col contesto territoriale.

La Stazione Zoologica, che attualmente è uno dei più importanti centri di ricerca in ambito ecologico e biologico marino al mondo, vanta oltre un secolo di studi e ricerche avanzate nell’ambito della biologia, dell’evoluzione degli organismi marini e delle biotecnologie marine.

La meravigliosa sede di Villa Pace, unica per architettura e posizione fronte mare, rappresenta la localizzazione naturale e più congeniale per tutti i ricercatori che si vogliono interessare di scienze marine. Alla Stazione Zoologica possono infatti associarsi docenti universitari e ricercatori di vari Enti accomunati da interessi di ricerca comuni in ambito oceanografico, biologico, ecologico e naturalistico marino.