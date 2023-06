La prof.ssa Larici (Gemelli-Cattolica) eletta Presidente della European Society of Thoracic Imaging

Prof.ssa Anna Rita Larici

Roma, 28 giugno 2023 – Anna Rita Larici, professore Aggregato dell’Università Cattolica e Responsabile dell’Unità Operativa Semplice di Radiologia Toracica della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, è stata eletta il 1° giugno 2023 Presidente della European Society of Thoracic Imaging (ESTI), la società europea non-profit che promuove l’eccellenza, l’istruzione e la ricerca in radiologia toracica.

L’azione dell’ESTI è finalizzata a generare raccomandazioni e linee guida aggiornate per la pratica clinica in Radiologia toracica, anche in collaborazione con altre società internazionali, in un contesto di multidisciplinarietà. Un esempio recente è dato dallo screening del tumore polmonare, che si effettua mediante TC a bassa dose di radiazioni e che ha dimostrato di ridurre significativamente la mortalità cancro-relata.

La prof.ssa Larici, dopo il conseguimento della Laurea in Medicina e Chirurgia e della Specializzazione in Radiodiagnostica con il massimo dei voti presso l’Università G. d’Annunzio di Chieti, e una Postdoctoral Research Fellowship in Imaging Toracico nel Dipartimento di Radiologia dell’Università di California di San Francisco (USA) focalizzata allo studio delle patologie interstiziali del polmone mediante HRCT (High Resolution Computed Tomography) del torace, è entrata a far parte nel 2004, dello staff del Dipartimento di Scienze Radiologiche del Policlinico A. Gemelli di Roma a cui afferiscono l’ Advanced Radiology Center (ARC) diretta dalla professoressa Evis Sala e l’Unità Operativa Complessa di Radiologia Toracica e Cardiovascolare, diretta dal prof. Luigi Natale.

Nel 2008 ha conseguito il titolo di Ricercatore Universitario nel Settore Scientifico-Disciplinare MED/36 – Diagnostica per Immagini e Radioterapia. Da allora la Larici si è dedicata costantemente e con passione sia all’attività clinica di radiologo toracico che alla attività didattica e formativa in radiologia toracica di tanti medici specializzandi, alcuni dei quali oggi sono parte dello staff dell’ARC della Fondazione Gemelli. Con assoluta dedizione ha contribuito a sviluppare la ricerca scientifica in ambito toracico, con particolare interesse alle patologie interstiziali del polmone e all’imaging oncologico toracico.

La prof.ssa Larici è autrice di 210 pubblicazioni scientifiche, la maggior parte delle quali rappresentate da lavori editi su riviste nazionali ed internazionali indicizzate, oltre a capitoli di libri di rilevanza internazionale. Ha partecipato come invited speaker a oltre 200 congressi nazionali e internazionali e ha ricoperto e ricopre numerose cariche nei Board di società scientifiche nazionali e internazionali.

La prof.ssa Larici nella sua nuova carica avrà l’onore e l’onere di organizzare in Italia il prossimo Congresso ESTI, che si terrà a Roma dal 9 all’11 maggio 2024: si tratta dell’evento scientifico principale della società con l’obiettivo di riunire non solo i migliori esperti del settore, ma anche aziende del settore, ricercatori, giovani accademici e specializzandi in Radiologia provenienti da tutto il mondo.

Larici occuperà nel Board ESTI non soltanto la posizione di Presidente fino al 2024 ma anche quella di Chair della Commissione per il Lung Cancer Screening (LCS) fino al 2026; in questo contesto offrirà il suo contributo, acquisito in anni di esperienza nel programma di screening del tumore polmonare in atto presso l’Advanced Radiology Center della Fondazione Gemelli.