Isolata variante sudafricana di SARS-CoV-2 su paziente 25enne al Policlinico San Martino di Genova Genova, 15 febbraio 2021 – Il team dell’Unità Operativa di Igiene dell’Ospedale Policlinico San Martino, diretto dal prof. Giancarlo Icardi, ha isolato la variante sudafricana del SARS-CoV-2, riscontrata su una paziente di 25 anni di rientro, che avrebbe fatto scalo aereo in un paese a rischio. La paziente, appartenente all’area della ASL3, si è auto denunciata e si è auto isolata; positiva dal 31 gennaio, si è negativizzata l’8 febbraio scorso. Ad ora non sono stati rilevati casi secondari derivanti.

