Incidente stradale sulla Siena-Firenze, sale a 29 il numero di pazienti presi in carico dall’Aou Senese

Siena, 23 maggio 2019 – È salito a 29 persone, in totale, il bilancio dei pazienti presi in carico all’Azienda ospedaliero-universitaria Senese in seguito all’incidente stradale del bus sul raccordo Siena-Firenze. Nella tarda serata del 22 maggio, altri 7 pazienti si erano rivolti al Pronto Soccorso dell’ospedale di Siena, dove erano stati ammessi con codice verde.

Alle ore 11.00 di giovedì 23 maggio, sono stati 19 i pazienti già dimessi dal policlinico Santa Maria alle Scotte. 10 pertanto le persone che rimangono attualmente ricoverate: 9 pazienti si trovano in osservazione in medicina d’urgenza, una in reparto chirurgico.

L’Azienda ospedaliero-universitaria Senese ricorda che, per fornire assistenza ai pazienti e ai loro famigliari, la Prefettura ha messo a disposizione un numero di telefono a cui rivolgersi per informazioni: 0577 201505. L’email dedicata a tale servizio è: protcivile.pref_siena@interno.it