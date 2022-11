Il prof. Manlio Galiè nuovo presidente della Società Europea di Chirurgia Cranio-Maxillo-Facciale

Prof. Manlio Galiè

Ferrara, 29 novembre 2022 – Il prof. Manlio Galiè, Direttore dell’Unità Operativa di Chirurgia Cranio-Maxillo-Facciale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara, è il nuovo Presidente dell’European Association for Cranio-Maxillo-Facial Surgery (EACMFS) per il biennio 2022/2024.

La Società Europea di Chirurgia Cranio-Maxillo-Facciale, fondata nel 1970 e con sede a Londra, rappresenta 42 Paesi Europei ed Extra-Europei con oltre 2.000 chirurghi associati e, nel corso degli anni, è diventata il gruppo professionale di riferimento per la specialità in Europa e nel resto del mondo. La presidenza è stata conferita durante la cerimonia di chiusura del XXVI Congresso della Società, che si è tenuto a Madrid dal 27 al 30 settembre scorso. Il prof. Galiè ha ricoperto anche la carica di Education & Training Officer dal 2014 al 2020 all’interno dell’Executive Committee della stessa Associazione Europea.

“Questa importante nomina – dichiara il prof. Galiè – rappresenta il riconoscimento dell’attività chirurgica e di formazione in campo maxillo-facciale che si svolge a Ferrara in Italia che ha saputo rappresentare un punto di riferimento anche durante i difficili anni della pandemia. Durante il bienno della Presidenza della Società Europea lavorerò in accordo con i Councillor dei 42 Paesi rappresentati per contribuire allo sviluppo dell’attività educativa e di ricerca nella disciplina maxillo-facciale”.

“Oltre a coordinare i progetti di formazione ed educazione a livello europeo darò impulso anche all’attività di sviluppo della chirurgia maxillo facciale nei Paesi a risorse limitate per permettere il trattamento chirurgico di pazienti, soprattutto piccoli malformati, che altrimenti non potrebbero ricevere le cure adeguate – prosegue Galiè – Quest’attività, rivolta soprattutto alle giovani generazioni di chirurghi, è cruciale in un periodo di cambiamenti epocali e tecnologici che propongono sempre nuove sfide. Inoltre la collaborazione con le altre associazioni mondiali mi permetterà di confrontare la nostra attività con lo scopo di migliorare le conoscenze e di perfezionare i risultati chirurgici e, quindi, la qualità della vita dei nostri pazienti”.

La Presidenza dell’EACMFS rappresenta l’esito di un lungo percorso, europeo ed internazionale, che ha permesso a Ferrara e al Reparto di Chirurgia Maxillo Facciale di rimanere centro di riferimento europeo per la formazione e l’educazione. Questa nomina può inoltre essere considerata una continuità con la Presidenza dell’Associazione Europea che fu affidata al prof. Luigi Clauser dal 2006 al 2008.

Il Congresso Europeo costituisce il più rilevante evento scientifico a livello internazionale nella disciplina chirurgica cranio-maxillo-facciale e si tiene ogni 2 anni. A Madrid, quest’anno, erano presenti i più importanti relatori a livello mondiale e circa 2500 delegati provenienti da 92 Paesi. L’esteso programma scientifico si è sviluppato in tutti i temi della disciplina chirurgica. Un forte risalto è stato dato alle più moderne metodiche terapeutiche nei campi delle malformazioni, dei tumori e della chirurgia ricostruttiva del volto, con particolare riferimento ai trapianti, alla terapia rigenerativa e alle nuove tecnologie.

I prossimi congressi si terranno a Roma nel 2024, ad Atene nel 2026 e ad Amsterdam nel 2028. Quello di Madrid è stato il primo Congresso dopo la pandemia, dato che l’appuntamento del 50° Anniversario della fondazione – dell’Associazione previsto a Parigi nel 2020 – si è tenuto in modalità virtuale nel 2021. Il prof. Galiè sarà quindi Presidente del prossimo Congresso Europeo che si svolgerà a Roma nel settembre del 2024.