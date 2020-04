Il prof. Edoardo Spina nominato Editor-in-Chief di CNS & Neurological Disorders – Drug Targets Prof. Edoardo Spina Messina, 30 aprile 2020 – Il prof. Edoardo Spina, ordinario di Farmacologia presso il Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale dell’Università di Messina, attualmente Coordinatore del CdS in Medicina e Chirurgia e presidente del Comitato Etico di Messina, è stato nominato nei giorni scorsi Editor-in-Chief della rivista scientifica CNS & Neurological Disorders – Drug Targets. La rivista, che ha attualmente un impact factor di 2.761, si occupa di lavori scientifici relativi a studi sperimentali e clinici su farmaci che agiscono sul sistema nervoso centrale e che sono quindi potenziali candidati per l’utilizzo nel trattamento di malattie neurologiche e psichiatriche. Nei prossimi giorni il prof. Spina proporrà alcuni ricercatori dell’Ateneo quali candidati per l’inserimento nell’Editorial Board della rivista. Si tratta di un importante riconoscimento per la scuola farmacologica dell’Ateneo peloritano.

