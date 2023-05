I medici di famiglia sono il cuore della sanità. SMI e ASSIMEFAC celebrano la Giornata mondiale

Roma, 17 maggio 2023 – “ASSIMEFAC (Associazione Società Scientifica Interdisciplinare e di Medicina di Famiglia e Comunità) e SMI (Sindacato Medici Italiani), di concerto con il WONCA Global Family Doctor (World Organization of National Colleges, Academies and Academic Associations of General Practitioners/Family Physicians), celebrano, il 19 maggio 2023, la Giornata Mondiale del Medico di famiglia -World Family Doctor Day – WFDD”, così Giuseppina Onotri, segretario generale SMI, Leonida Iannantuoni, presidente ASSIMEFAC, e Giovanni B. D’Errico, presidente CTS ASSIMEFAC.

“La giornata mondiale del medico di famiglia è un’occasione importante per sottolineare il ruolo vitale e il contributo dei medici di famiglia nei sistemi sanitari di tutto il mondo. Dalla sua istituzione, da parte della WONCA nel 2010, la WFDD è diventata una celebrazione annuale che riconosce il ruolo centrale dei medici di famiglia nel fornire un’assistenza sanitaria che sia personale, completa e continua ai pazienti”.

“Questa giornata è una grande opportunità per riconoscere e apprezzare i progressi compiuti nella medicina di famiglia a livello globale. Il 19 maggio, onoriamo e apprezziamo gli sforzi instancabili dei medici di famiglia per migliorare i risultati sanitari e creare comunità più sane in tutto il mondo, inoltre è la possibilità per ricordare tutti i colleghi deceduti durante la pandemia prestando la propria instancabile opera a favore dei propri assistiti”.

In tutti gli ambulatori dei medici sarà esposta una locandina celebrativa.