Green Deal, nuove prospettive per le politiche industriali e agricole. Evento online del Parlamento europeo

Roma, 22 settembre 2020 – Mercoledì 23 settembre si terrà una conferenza online sul Green Deal e le politiche industriali e agricole in Umbria, con il coinvolgimento di eurodeputati, amministratori locali e stakeholder. L’evento, organizzato dall’Ufficio in Italia del Parlamento europeo in collaborazione con la Rappresentanza in Italia della Commissione europea, Europe Direct Umbria e Europe Direct Terni, ha lo scopo di creare un confronto con i rappresentanti delle istituzioni UE e della Regione Umbria intorno a temi come l’industria sostenibile, l’agricoltura, i finanziamenti europei e le misure a favore della tutela dell’ambiente.

I cambiamenti climatici e il degrado ambientale sono una minaccia enorme per l’Europa e il mondo. Il Green Deal europeo è la nuova strategia europea per la crescita ed è al centro del Piano per la ripresa da 750 miliardi approvato dai leader europei e appoggiato dal Parlamento europeo. La sua realizzazione consentirà di rafforzare la sostenibilità, rendere l’Europa il primo continente a impatto climatico zero e creare posti di lavoro.

Il Parlamento europeo ha adottato la sua posizione sul Green Deal europeo, così come presentato dalla Presidente della Commissione Ursula von der Leyen, nel corso di un dibattito in plenaria a dicembre 2019. I deputati hanno accolto con favore il Green Deal e sono pronti a sostenere il piano di investimenti sostenibili chiedendo anche un meccanismo di transizione adeguatamente finanziato per tutte le regioni dell’UE. Anche in Umbria sarà prevista una tabella di marcia per rendere più sostenibile l’economia e lasciare un territorio sano alle generazioni future. Questa transizione riguarderà i principali settori dell’economia, a partire da industria e agricoltura.

Il dibattito sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook Parlamento europeo in Italia e visibile al seguente link https://www.facebook.com/PEItalia