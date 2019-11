Giornata Mondiale dei Poveri, i medici SIMG al lavoro presso il presidio sanitario in San Pietro Firenze, 15 novembre 2019 – Anche i medici di famiglia della SIMG (Società Italiana di Medicina Generale e delle Cure Primarie) partecipano al presidio sanitario allestito dalla Santa Sede in Piazza San Pietro. L’iniziativa si svolge in occasione della Giornata Mondiale dei Poveri che si celebra domenica 17 novembre. “Siamo accorsi numerosi per prestare la nostra opera professionale nell’ accoglienza e assistenza alle persone che ogni giorno si recano al presidio – afferma il dott. Claudio Cricelli, Presidente Nazionale di SIMG – Sono impegnate diverse decine dei nostri medici che stanno affiancando gli operatori della Croce Rossa e gli altri professionisti sanitari presenti nelle diverse postazioni specialistiche. Riceviamo i numerosi indigenti che fanno ricorso alle prestazioni gratuite, raccogliamo la anamnesi, prescriviamo gli esami di laboratorio e la terapia e somministriamo all’occorrenza la vaccinazione anti influenzale. Tutti i medici della SIMG, coordinati da Loris Pa

Condividi la notizia con i tuoi amici Torna alla home page articolo letto 89 volte

Le informazioni presenti nel sito devono servire a migliorare, e non a sostituire, il rapporto medico-paziente. In nessun caso sostituiscono la consulenza medica specialistica. Ricordiamo a tutti i pazienti visitatori che in caso di disturbi e/o malattie è sempre necessario rivolgersi al proprio medico di base o allo specialista.

Potrebbe anche interessarti...