Giornata dell’infermiere, Regimenti (Ue): “Spina dorsale del nostro SSN, ora valorizzare competenze”

On. Luisa Regimenti

Roma, 12 maggio 2023 – “La Giornata internazionale dell’infermiere dev’essere l’occasione per sottolineare il prezioso contributo che questi professionisti svolgono all’interno del nostro Sistema sanitario di cui sono la spina dorsale Oggi gli infermieri hanno un ruolo sempre più centrale nella promozione della salute, nella prevenzione delle malattie e nell’assistenza sanitaria in ogni ambito. L’infermiere è il professionista sanitario più vicino alle persone, quello a più stretto contatto e dunque per questo svolge un ruolo delicato e cruciale. Come abbiamo potuto constatare nel corso dei mesi più difficili dell’emergenza Covid, hanno dato un contributo essenziale nel sostenere l’assistenza in questi momenti drammatici. A loro va la nostra gratitudine”. Così in una nota Luisa Regimenti, responsabile per l’Unione europea del dipartimento Sanità di Forza Italia.

“Sappiamo che c’è una carenza di personale infermieristico – continua Regimenti – che gli stipendi sono tra i più bassi d’Europa, che spesso devono confrontarsi con turnazioni spesso molto gravose. Per questo è importante investire in servizi guidati da infermieri che consentano loro di lavorare al massimo delle proprie potenzialità, impiegare più infermieri specializzati, supportare il loro lavoro nella prevenzione delle malattie e investire nella leadership infermieristica”.

“Con la riforma della sanità territoriale, l’infermiere sarà una figura centrale, il punto di riferimento delle Case di Comunità. Costituirà l’anello di connessione tra medici di medicina generale, famiglie, pazienti e strutture assistenziali. Dobbiamo trovare il modo di promuoverne un impiego più capillare all’interno dei servizi e delle strutture distrettuali e di valorizzare le loro competenze, ormai sempre più avanzate, e la loro progressione di carriera” conclude.