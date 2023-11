Endocrinochirurgia, Gabriele Materazzi eletto presidente SIUEC Pisa, 28 novembre 2023 – Il prof. Gabriele Materazzi, direttore dell’Unità operativa Endocrinochirurgia e del dipartimento Chirurgia e medicina endocrino metabolica e dei trapianti dell’Azienda ospedaliero-universitaria pisana, è stato eletto presidente della SIUEC (Società italiana unitaria di Endocrinochirurgia) per il biennio 2025-2027. L’elezione è avvenuta nel corso del quinto convegno nazionale della società scientifica, che si è recentemente concluso a Cagliari. Prof. Gabriele Materazzi La SIUEC – fondata a Bari nel 2017 – raccoglie le esperienze della Società italiana di Endocrinochirurgia (Siec) – fondata a Napoli nel 1980 – e dell’Associazione delle unità di endocrinochirurgia italiana (Uec) – fondata a Ivrea nel 1998. I suoi soci sono endocrinochirurghi e chirurghi generali che si occupano in particolare di patologia della tiroide, delle paratiroidi, del surrene, del pancreas, dei tumori neuroendocrini, del timo e della mammella, oltre a endocrinologi, medici nucleari, anatomopatologi, otorinolaringoiatri e altri specialisti che per ragioni di studio o di affinità trattano questa materia.

