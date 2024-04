Disfunzioni della deglutizione nei bambini, al Meyer un percorso dedicato

Firenze, 5 aprile 2024 – La popolazione pediatrica che presenta disordini della deglutizione e dell’alimentazione è molteplice e coinvolge numerosi bambini con disabilità dello sviluppo. All’interno della SOC Diagnostica per immagini dell’AOU Meyer Irccs si effettua da anni per i piccoli pazienti con disfunzioni deglutitorie un esame specifico e personalizzato.

Quest’esame si chiama videofluoroscopia della deglutizione (VFSS) e viene eseguito in regime di ricovero, day hospital e ambulatoriale con approccio centrato sul paziente e sul caregiver. L’esame consente di studiare le varie fasi della deglutizione in maniera approfondita, per trovare le modalità alimentari più sicure che garantiscano una buona crescita e salute del bambino. Viene eseguito grazie alla collaborazione tra operatori e il caregiver e prevede una preparazione logopedica preliminare.

L’esame viene eseguito da un team multidisciplinare formato da medici radiologi, tecnici di radiologia medica, logopedisti, infermieri e operatori socio sanitari.

Il team di Radiologia da anni lavora in sinergia alla realizzazione di protocolli a bassa dose. Con la videofluoroscopia della deglutizione ad esempio si individuano modalità personalizzate di proposta degli alimenti a seconda dell’età e delle caratteristiche del paziente. Negli anni il team di lavoro ha prodotto un libretto informativo di accoglienza all’esame in modo da preparare al meglio i genitori rispetto a obiettivi e modalità di svolgimento.

Lo scorso febbraio è stato introdotto un sistema posturale specifico ed ergonomico che consente di svolgere la videofluoroscopia in sicurezza, adattandosi alle necessità degli utenti e alla tecnologia utilizzata, riducendo l’esposizione radiologica del paziente e favorendo la postura ottimale.

Il sistema di postura è stato realizzato rispettando le caratteristiche ergonomiche, di radiotrasparenza, igiene, sicurezza e comfort anche grazie alla collaborazione dei fisioterapisti. Anche questo nuovo traguardo dimostra che il lavoro multidisciplinare permette di ottimizzare la qualità, la sicurezza e la personalizzazione delle cure per il bambino.

Per richiedere informazioni specifiche relative all’esame o richiedere il libretto informativo, è possibile scrivere a logopedia@meyer.it