Dal Canada all’Aou Senese per studiare il nuovo sistema della TC a doppia energia, unica in Italia

Siena, 24 maggio 2024 – Delegazione del Canada in visita all’UOC Diagnostica per Immagini dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese per approfondire e studiare le potenzialità e caratteristiche della nuova TC, inaugurata a gennaio.

La direttrice del reparto, la prof.ssa Maria Antonietta Mazzei, ha ospitato i professionisti del dott. Georges-L.-Dumont University Hospital Centre nella provincia di New Bruswick, nel Canada settentrionale, Christine Cyr, direttrice della Diagnostica per Immagini; Mario Richard, radiologo, e Micheline Laforge-Lavoie, CT manager, interessati a vedere in azione il siste-ma per poter apprezzare la facilità d’uso, il workflow grazie alla centratura automatica e l’uso quoti-diano della doppia energia.

La nuova TC è la prima del genere in Italia ed è dotata del sistema tubo-detettore più veloce, del detettore più ampio e del tubo a raggi X più potente che ci siano a disposizione al momento, oltre che della tecnologia della doppia energia che, in estrema sintesi, consentono di effettuare immagini più dettagliate in minor tempo e con maggior precisione, a vantaggio di pazienti e operatori.

Con questa TC è possibile eseguire indagini per lo studio del cuore e delle coronarie in un solo battito cardiaco, superando i limiti dell’imaging cardiaco e coronarico non invasivo presenti con apparecchi a rotazione più lenta. Per la sua innovatività e particolarità è quindi un esempio studiato anche a livello internazionale.