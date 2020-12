Covid, autorizzato vaccino BioNTech-Pfizer. Aifa risponde alle domande più frequenti

Roma, 26 dicembre 2020 – L’Agenzia Italiana del Farmaco ha autorizzato l’immissione in commercio del vaccino anti Covid-19 Comirnaty, sviluppato da BioNTech e Pfizer. “Credo che quella di oggi sia una giornata eccezionale – ha affermato il Presidente Palù – perché abbiamo a disposizione, ad appena dieci mesi dalla pubblicazione delle sequenze del genoma del virus, un vaccino contro il Covid-19 con un’efficacia altissima, intorno al 95%, e altri 5- 6 sono nella pipeline”.

“Quella di AIFA non è soltanto una presa d’atto dell’approvazione europea – ha affermato il Direttore Generale Magrini – Oltre ad autorizzarne l’immissione in commercio e la rimborsabilità per tutti a carico del SSN, l’AIFA ha previsto un programma di attività di informazione e comunicazione sui vaccini per il Covid-19, a partire da una serie di risposte alle domande più frequenti, già disponibili sul sito di AIFA”.

“Il vaccino Comirnaty è approvato per tutta la popolazione al di sopra dei 16 anni – ha aggiunto Magrini – non ha controindicazioni assolute e non sono richieste accortezze particolari per sottopopolazioni specifiche come anziani, immunodepressi o soggetti con disturbi della coagulazione e rischi di sanguinamento. Non esistono controindicazioni neppure per le donne in gravidanza e in allattamento”.

“Il 27 è il giorno di vaccinazione europeo, un appuntamento simbolico che ci fa sentire parte di una comunità più ampia, nell’ambito di una pandemia globale, e che inaugura la campagna di vaccinazione di massa che si svolgerà in tutta Europa” ha concluso il Direttore Generale Magrini.

Il documento di domande e risposte è disponibile al seguente link: https://www.aifa.gov.it/comirnaty