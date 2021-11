Ortoplastica, la nuova Clinica del Rizzoli: alla guida il prof. Marco Innocenti

Prof. Marco Innocenti

Bologna, 2 novembre 2021 – Con un’esperienza di mille interventi ricostruttivi microchirurgici, alcuni dei quali totalmente originali e successivamente diffusi nella letteratura internazionale di settore, il prof. Marco Innocenti assume oggi l’incarico di direttore della Clinica 4 Ortoplastica dell’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna.

Una nuova struttura complessa a direzione universitaria, creata a fronte della centralità che questa specializzazione chirurgica, caratterizzata da competenze in ortopedia e traumatologia e chirurgia plastica ricostruttiva, rappresenta per un ospedale come il Rizzoli, centro di riferimento per i tumori muscoloscheletrici, le infezioni ossee, la traumatologia complessa: l’Ortoplastica tratta situazioni particolarmente gravi in cui sono coinvolti contemporaneamente tessuti scheletrici e molli con grandi perdite di sostanza conseguenti a traumi ad alta energia e asportazioni oncologiche, riuscendo a garantire al contempo la ricostruzione anatomica e funzionale.

Il prof. Marco Innocenti è oggi uno dei maggiori esperti di Ortoplastica a livello internazionale; ha collaborato alla messa a punto di una piattaforma robotica con la quale ha eseguito nel luglio 2020 i primi interventi di lembo libero al mondo con anastomosi microvascolare robotica, ossia l’esecuzione tramite robot chirurgico del collegamento tra i vasi del tessuto impiantato e quelli del paziente ricevente.

Nato nel 1956 a Firenze, dove si è specializzato in Ortopedia e Traumatologia, Chirurgia Plastica e Chirurgia della Mano, Innocenti è stato fino ad oggi professore ordinario e direttore della Scuola di Specializzazione in Chirurgia Plastica dell’Università di Firenze e direttore della Chirurgia Plastica Ricostruttiva e Microchirurgia dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi di Firenze.

Oltre alla chirurgia della mano, praticata per oltre un ventennio, le grandi ricostruzioni ortoplastiche rappresentano il settore nel quale il prof. Innocenti si è applicato maggiormente. In decenni di collaborazione con i principali centri di ortopedia oncologica e l’Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze, ha perfezionato le tecniche e ottimizzato i risultati sia oncologici che ricostruttivi nell’ambito della cura multidisciplinare dei sarcomi del sistema muscoloscheletrico dell’adulto e del bambino. Analogamente, sul versante traumatologico ha conseguito un’ampia esperienza ricostruttiva grazie alla stretta collaborazione con il Trauma Center del Careggi.

L’arrivo al Rizzoli del prof. Innocenti apre la strada a programmi di ricerca avanzata in particolare nella ricostruzione bionica degli arti, nell’allotrapianto di articolazioni vascolarizzate, nella microchirurgia robotica.