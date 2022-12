Chirurgia robotica, centesimo intervento all’ospedale San Filippo Neri di Roma Roma, 26 dicembre 2022 – È stato eseguito il centesimo intervento di chirurgia robotica all’ospedale San Filippo Neri della ASL Roma 1. Si tratta di una Emicolectomia sinistra, eseguita dall’equipe dell’Unità Operativa Complessa di Chirurgia Generale e d’Urgenza con i dottori Irnerio Angelo Muttillo e Biagio Picardi. Per l’azienda sanitaria romana, che ha iniziato ad utilizzare il robot Da Vinci dal mese di giugno, è un grande traguardo dal momento che, rispetto alla programmazione iniziale, gli interventi portati a compimento sono stati raddoppiati. Il robot Da Vinci sfrutta un sistema di ultima generazione, che oltre alla piattaforma robotica è completo di un tavolo, che si muove in sincrono con il robot stesso e un lavastrumenti dedicato, che consente un lavaggio pre-sterilizzazione automatico con minor rischio di rotture. In totale in questi mesi sono stati coinvolti diversi staff medici oltre alla Chirurgia Generale e d’Urgenza. Si tratta dell’Otorinolaringoitaria, l’Urologia e la Chirurgia Oncologica, un grande lavoro di squadra che ha visto insieme la Direzione sanitaria ospedaliera, guidata da Pietro Grasso, le équipe chirurgiche, infermieristiche e gli anestesisti, la Centrale di sterilizzazione, l’Ingegneria clinica e la Farmacia ospedaliera. “Nei prossimi mesi continueremo in questa direzione che ha dato ottimi risultati per i pazienti, che sono stati sottoposti ad interventi con minore dolore post-operatorio, minore necessità di trasfusioni e migliori risultati estetici oltre ad una consistente diminuzione dei tempi di ospedalizzazione e di recupero. Il nostro obiettivo resta quello di massimizzare i parametri di efficienza, qualità, velocità e sostenibilità. La prossima tappa sarà la chirurgia robotica ortopedica”, commenta la Direttrice Generale ff della ASL Roma 1, Roberta Volpini.

