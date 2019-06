Cancro gastrico, il dott. Saragoni dell’ospedale di Forlì alla Consensus Conference internazionale Forlì, 24 giugno 2019 – Il dott. Luca Saragoni, della U.O. Anatomia Patologica di Forlì, diretta dal dott. Michele Gaudio, invitato come massimo esperto italiano alla Consensus Conference internazionale sul cancro gastrico, che si terrà a Verona il 29 e 30 Giugno. Al convegno veronese si riuniranno alcuni patologi europei ed asiatici, tra i massimi esperti mondiali di tumore dello stomaco, con l’intento di rivisitare i criteri diagnostici e classificativi del cancro gastrico scarsamente coesivo. Si tratta di un tumore a prognosi sfavorevole, che colpisce prevalentemente soggetti giovani e comprende anche una componente eredo-familiare su base genetica. L’evento rappresenta il secondo atto di una precedente Consensus, tenutasi sempre a Verona nel 2017, che ha prodotto una importante pubblicazione scientifica sulla rivista Gastric Cancer, cui è seguita la rivisitazione della definizione del cancro gastrico scarsamente coesivo a cellule ad anello con castone, ora inserita nel Blu book 2019 della World Health Organization (WHO) in uscita nel prossimo mese di Agosto. Durante il meeting di quest’anno si affronterà anche l’argomento dei criteri patologici di regressione tumorale dopo la chemioterapia neoadiuvante e gastrectomia, sempre con l’intento di raggiungere un accordo sugli stessi tra i medici provenienti da Occidente e quelli provenienti da Oriente. Parallelamente alla sessione di anatomia patologica, si terrà anche una sessione chirurgica, alla quale parteciperà il dott. Paolo Morgagni, dell’Unità Operativa di Chirurgia Generale dell’ospedale di Forlì, diretta dal prof. Giorgio Ercolani. L’invito rivolto al dott. Saragoni e al dott. Morgagni testimonia, ancora una volta, di come l’ospedale di Forlì sia conosciuto e riconosciuto a livello internazionale per l’elevata competenza nel campo della diagnosi e dei trattamenti chirurgici del tumore dello stomaco.

