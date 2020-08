Cancro e Covid-19, l’immunologo Alberto Mantovani apre il Festival della Mente di Sarzana Prof. Alberto Mantovani Milano, 28 agosto 2020 – Negli ultimi anni sta diventando realtà il sogno dei padri della medicina: utilizzare le armi del sistema immunitario nella lotta contro il cancro. Le terapie immunologiche si sono affiancate con successo alle strategie tradizionali. Il sogno, ora, è trovare nuove armi sempre più efficaci, ma anche coniugare l’avanzamento tecnologico con la sostenibilità. Un’altra sfida è capire – e plasmare – la risposta immunitaria contro il virus Covid-19. Infine, ma non ultima, la condivisione delle terapie più nuove ed efficaci, a livello mondiale, a beneficio della salute di tutti. Questo il tema dell’incontro “Immunità, dal cancro a Covid-19: sogni e sfide” che vedrà protagonista al Festival della Mente di Sarzana l’immunologo Alberto Mantovani venerdì 4 settembre alle ore 17.30 in piazza Matteotti.

