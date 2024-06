ASL Roma 1 si prepara ad affrontare le maxi-emergenze

Al via questa mattina, 5 giugno, presso il San Filippo Neri la formazione per il nuovo Piano di Emergenza Interno Massiccio Afflusso di Feriti (Peimaf). Prossimo Appuntamento 12 giugno all’Ospedale Santo Spirito

Roma, 5 giugno 2024 – Ridurre il tempo di reazione e migliorare la capacità di cura sono alcuni degli obiettivi che l’ospedale – ultimo anello della catena dei soccorsi durante una maxi-emergenza – si prefigge quando il pronto soccorso si trova a gestire un massiccio e inaspettato afflusso di feriti. l Piano di Emergenza Interno per il Massiccio Afflusso dei Feriti consente di passare da una situazione di caos ad una ottimizzazione delle risorse per gestire in modo quanto più organizzato possibile l’emergenza in atto.

Si tratta di un documento che assegna responsabilità precise, prevede come coordinare le azioni, identifica il personale, le competenze, le procedure e le risorse disponibili e prevede quattro fasi specifiche: la fase di allarme, quella di attivazione, la fase operativa e quella di cessato allarme.

“Avere un nuovo e dettagliato Peimaf per i nostri ospedali – ha commentato il Commissario Straordinario Giuseppe Quintavalle – era doveroso soprattutto in vista dell’imminente Giubileo 2025, che porterà a Roma milioni di fedeli provenienti da tutto il mondo e sappiamo che per questo evento la posizione della ASL Roma 1 è particolarmente strategica. Dal punto di vista degli operatori è uno strumento di grande aiuto nella gestione di una eventuale maxi-emergenza e la formazione non poteva che essere il volano di qualsiasi strategia da porre in essere. Il documento è il risultato di un gruppo di lavoro multiprofessionale – che ringrazio – nel quale tutti si sono sentiti particolarmente coinvolti”.

Tra i vari docenti del corso anche il dott. Manuel Monti, Dir. Pronto Soccorso dell’Ospedale di Gubbio e Gualdo Tadino.

Prossimi step: 12 giugno formazione Peimaf Santo Spirito ed esercitazione di Protezione Civile Coordinata dalla Prefettura di Roma con Aziende Sanitarie e Ospedaliere della Capitale.

Hanno partecipato alla stesura del piano SFN: dott.ssa Mazzeo, dott.ssa Sposato, dott. Cerquetani, dott. Magnanti, dott.ssa De Gennaro, dott.ssa Sagrafoli, dott.ssa Di Benedetto, dott. Meledandri, dott.ssa Vitillo, dott.ssa Pietrangeli, dott.ssa Sgrambiglia, dott. Carlucci, dott. D’Andrea, dott.ssa Di Lazzaro, dott. Travaglini, prof. Piacevoli, dott. Tricerri, dott. Marangoni, dott. Casula, dott. Farinelli, dott. Cianca, dott. Cinalli, dott.ssa Magrini.