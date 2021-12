Anatomy Education Festival 2021: simposio all’Università di Messina

Messina, 10 dicembre 2021 – Si svolgerà martedì 14 dicembre alle ore 9.30, presso l’Aula Magna del Rettorato, il simposio finale dell’Anatomy Education Festival 2021, un programma promosso da IFAA (International Federation of Associations of Anatomists) per educare al mondo dell’Anatomia. All’iniziativa collaborano l’Ateneo peloritano e la SIAI (Società Italiana di Anatomia e Istologia).

I lavori saranno aperti dai saluti del Rettore UniMe, prof. Salvatore Cuzzocrea, e dei proff. Antonella Polimeni (Rettrice Università Roma Sapienza), Daniela Mapelli (Rettrice Università di Padova) e Sergio Baldari (Direttore del Dipartimento BIOMORF).

Introdurrà il prof. Giuseppe Anastasi (Emerito di Anatomia Umana presso l’Ateneo peloritano e Presidente della Società Italiana di Anatomia ed Istologia). Interverranno diversi esperti provenienti dagli Atenei di Ancona, Padova e Roma Sapienza, oltre al prof. Eugenio Gaudio (Anatomy Education Festival 2021) a cui spetteranno le conclusioni del simposio.

Nel rispetto delle norme anti Covid, per accedere all’Aula Magna è necessario essere muniti di green pass.

È possibile seguire l’evento anche da remoto, collegandosi al seguente link: Simposio Anatomy Education Festival 2021.