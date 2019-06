Violenta esplosione a Rocca di Papa, grave bimba di 5 anni

Roma, 10 giugno 2019 – È giunta questa mattina alle ore 13.00 al Dipartimento di Emergenza e Accettazione dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, con carattere di urgenza, una bimba coinvolta nella violenta esplosione che si è verificata presso il Comune di Rocca di Papa.

La bambina, dell’età di circa 5 anni, è attualmente in condizioni stazionarie con un severo trauma facciale e cranico.

Per la tipologia dell’evento traumatico e delle lesioni, la paziente è ricoverata in Area Rossa in prognosi riservata.