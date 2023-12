VIMM, nominato il nuovo Scientific Advisory Board

Padova, 7 dicembre 2023 – Oltre 3 milioni di Euro in Grant competitivi firmati dai ricercatori dell’istituto, 150 pubblicazioni su importanti riviste scientifiche internazionali, cinque ricercatori selezionati dall’European Research Council per le ricerche svolte negli ambiti di indagine che caratterizzano il VIMM, continui investimenti nell’attività di ricerca e di laboratorio, arrivato oggi a ospitare oltre 230 ricercatori da tutto il mondo.

Il VIMM traccia in una conferenza stampa tenutasi oggi il bilancio di un 2023 ricco di avvenimenti e di successi, che si chiude con la cerimonia annuale di premiazione dei donatori e sostenitori, in programma questa sera all’Università di Padova (nell’Aula Magna del Bo) con la presenza, a fianco della Rettrice Daniela Mapelli e della governance del VIMM, del celebre scienziato Paolo de Coppi, del Governatore della Regione Veneto Luca Zaia e dell’artista e scrittore Emilio Isgrò.

Un anno intenso e importante, il 2023,iniziato con la scelta di Nicola Elvassore nell’incarico di Direttore Scientifico del Veneto Insitute of Molecular Medicine, a cui hanno fatto seguito pochi mesi dopo la nomina del Direttore Generale Paolo Marizza e di Giustina Destro a Presidente della Fondazione, con il fondatore del VIMM, Francesco Pagano, nominato Presidente Onorario.

A una governance rafforzata e completamente rivoluzionata si è aggiunta nel mese di maggio l’entrata in carica di un nuovo Consiglio di Amministrazione, rinnovato con figure di elevato spessore e in rappresentanza di tutti gli stakeholder dell’istituto, e – notizia recente – di un nuovo Scientific Advisory Board, team di scienziati di elevato profilo e standing a livello internazionale chiamato a valutare periodicamente e a validare il lavoro di ricerca svolto al VIMM.

I membri del nuovo SAB, che resterà in carica fino al 2027, sono Katrin Amunts, Direttrice dell’Institute Scructural and functional organisation of the brain e del C. and O. Vogt-Institute of Brain Research dell’Università di Düsseldorf, Jeffrey Chamberlain, Direttore del Senator Paul D. Wellstone Muscular Dystrophy Cooperative Research Center di Seattle e Professore all’ Institute for Stem Cell &Regenerative Medicine dell’Università di Washington, Rusty Gage, Professore del laboratorio di Genetica al Salk Institute for Biological Studies della California e Membro scientifico del Vi and John Adler Chair for Research on Age-Related Neurodegenerative Disease- Salk Institute for Biological Studies, Mauro Giacca, Responsabile della School of Cardiovascular and Metabolic Medicine & Sciences at the Faculty of Medicine & Life Sciences e Professore di Cardiovascular Sciences alla Facoltà di Medicina e Scienze della vita al King’s College London, Marcia C. Haigis, Professoressa al Dipartimento di Biologia Celularealla Harvard Medical School in Boston e Membro della Paul F. Glenn Center for the Biology of Aging, and the Ludwig Center all’Harvard Medical School, e Roberto Zoncu, Professore associato di Biochimica, Biofisica e Biologia Strutturale alla Berkeley – University of California.

“Si chiude un anno molto importante e intenso per il VIMM, sia dal punto di vista della ricerca – dove abbiamo compiuto grandi passi avanti nell’organizzazione delle attività e presentato nuove evidenze e scoperte – che dal punto di vista della struttura e della governance dell’Istituto” ha sottolineato la Presidente della Fondazione per la Ricerca Biomedica Avanzata,Giustina Mistrello Destro, che conclude: “Grazie al fondamentale e costante sostegno dei nostri donatori, che questa sera celebreremo e premieremo con un evento speciale, puntiamo ad ampliare e potenziare continuamente l’attività di ricerca e a farci conoscere da un numero sempre più ampio di persone”.