Valentino Rossi nella Galleria del Vento UniPg per testare le prestazioni aerodinamiche di tuta e casco

Perugia, 31 maggio 2021 – Valentino Rossi, al Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi di Perugia, ha testato le prestazioni aerodinamiche della tuta e del casco che utilizza in gara. Il campione di MotoGP ha trascorso un intenso pomeriggio di lavoro presso Galleria del Vento “Raffaele Balli” del Dipartimento di Ingegneria dove, in sella alla sua moto Yamaha, ha lavorato per Dainese, con il supporto del team Yamaha MotoGP, per mettere a punto le prestazioni aerodinamiche della tuta e del casco AGV e in generale dell’intero assetto da gara.

Un’importante seduta di test realizzata grazie alla Galleria del Vento di Unipg e al contributo del Prof. Francesco Castellani, docente di Meccanica applicata alle macchine, e del suo gruppo di lavoro.

Rossi era accompagnato dal team manager Uccio Salucci e dall’ing. Alessandro Cernicchi, Helmet Research and Homologation Coordinator del gruppo Dainese. Per l’ing. Cernicchi si è trattato di un ‘ritorno a casa’, visto che si è formato proprio presso il Dipartimento di Ingegneria di Perugia, laureandosi ingegnere meccanico e acquisendo le conoscenze di calcolo strutturale che poi gli hanno aperto le porte dell’Imperial College di Londra fino a raggiungere il prestigioso incarico che ora ricopre in Dainese.

Una sessione di lavoro, tenutasi nei giorni scorsi, vissuta con la tradizionale riservatezza e professionalità al Dipartimento di Ingegneria, che svolge un ruolo di punta nella ricerca e nella attività di terza missione sia a livello nazionale che internazionale, dove Rossi ha trovato, in particolare nella Galleria del Vento “Raffaele Balli”, strutture e competenze professionali di altissimo livello.

Nella foto, da sin: Prof. Francesco Castellani (Professore Associato UniPG, Responsabile Scientifico del Laboratorio), Ing. Lorenzo Scappaticci (Collaboratore UniPG), Ing. Elisabetta Bernardi (Dainese), Valentino Rossi, Ing. Luca Bertolo (Dainese), Ing. Matteo Becchetti (Assegnista di Ricerca UniPG), Ing. Giovanni Zorzin (Dainese), Dott. Roberto Pignattini (Tecnico UniPG, Responsabile Tecnico del Laboratorio), Ing. Francesco Natili (Dottorando UniPG), Ing. Alessandro Cernicchi (Dainese)