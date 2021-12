Tre nuovi specialisti alla Neurochirurgia dell’IRCSS Besta. Nominato direttore scientifico il prof. Giuseppe Lauria Pinter

Da sin: Vincenzo Levi, Michele Rizzi, Francesco Costa, Francesco Di Meco

Milano, 21 dicembre 2021 – Il dipartimento di Neurochirurgia del Besta, diretto dal prof. Francesco Di Meco, amplia il proprio team di professionisti con l’arrivo di nuovi specialisti provenienti da eccellenti realtà ospedaliere pubbliche e anche private.

Dal mese di dicembre sono entrati a far parte della squadra del Besta il prof. Francesco Costa, esperto di chirurgia spinale che vanta un’esperienza e una specializzazione nel trattamento di patologia del rachide complessa maturata all’Ospedale Humanitas, dov’è stato professore Associato in Neurochirurgia; il dott. Vincenzo Levi, neurologo specializzato nell’area della neurochirurgia stereotassica e funzionale, con particolare riferimento ai disturbi del movimento dell’adulto e pediatrici e alla chirurgia delle sindromi dolorose croniche farmaco-resistenti; il dott. Michele Rizzi, proveniente dal Centro “C. Munari” di Parma per la chirurgia dell’epilessia dell’ASST GOM Niguarda, che oggi svolge attività di ricerca clinica e nell’ambito del neuroimaging con diversi gruppi internazionali, tra cui l’University College of London.

All’interno del Dipartimento di Neurochirurgia, il prof. Costa è responsabile dell’Unità di Chirurgia Spinale, il dott. Levi è dirigente medico del Servizio di Neurochirurgia Funzionale, mentre il dott. Rizzi è responsabile chirurgico del programma di chirurgia dell’epilessia del Besta.

“L’arrivo di questi nuovi specialisti rappresenta un ulteriore avanzamento verso la graduale trasformazione del dipartimento di Neurochirurgia verso un modello di tipo anglosassone – spiega il direttore del Dipartimento, prof. Francesco Di Meco – vogliamo infatti andare nella direzione dello sviluppo di programmi mirati di sotto-specializzazione; non a caso gli specialisti in questione hanno sviluppato professionalità elevatissime in specifici ambiti della Neurochirurgia e saranno chiamati a svolgere i programmi in accordo con le loro dirette competenze”.

Prof. Giuseppe Lauria Pinter

“Con l’ingresso di tre specialisti, giovani quarantenni con una formazione di eccellenza alle spalle, i servizi della Neurochirurgia del nostro Istituto sono tra i più completi e di alto livello in Italia. Siamo lusingati di avere tra noi medici che hanno scelto di lavorare per una struttura pubblica come il Besta che oggi vanta prestigiosi posizionamenti a livello mondiale nell’ambito della Neurochirurgia”, conclude il presidente della Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta, Andrea Gambini.

Il prof. Giuseppe Lauria Pinter è il nuovo Direttore Scientifico dell’IRCCS Istituto Neurologico “Carlo Besta”. Neurologo, già Vicedirettore Scientifico e Direttore del Dipartimento di Neuroscienze Cliniche (DINEC), nei giorni scorsi il prof. Lauria Pinter ha ricevuto la nomina dal ministero della Salute per i prossimi cinque anni, dopo aver ricoperto, negli ultimi sei mesi, l’incarico di Direttore Scientifico ad interim. Lauria Pinter è stato designato per il suo percorso formativo e professionale in ambito neurologico e per la produzione scientifica in Neurologia.

Fino ad oggi direttore del Dipartimento di Neuroscienze Cliniche del Besta e direttore dell’Unità Operativa Complessa Neurologia 3 – Neuroalgologia, il professor Lauria Pinter, 56 anni, dal 2018 è ordinario di Neurologia all’Università Statale di Milano ed Editor-in-Chief del “Journal of the Peripheral Nervous System” dal 2018, oltre che revisore per numerose riviste scientifiche.

“Mi complimento a nome di tutto l’Istituto con il prof. Lauria Pinter per il nuovo incarico – afferma il presidente dell’IRCCS Carlo Besta, Andrea Gambini – Negli anni abbiamo avuto modo di apprezzare le capacità professionali e umane del professore nel suo lavoro come clinico; sono certo che la nomina che gli è stata conferita permetterà al nostro Istituto di continuare a incrementare l’attività di ricerca e di raggiungere sempre più alti livelli di eccellenza a livello nazionale e internazionale”.