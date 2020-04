Tra inibizioni e trasgressioni: come creare il ‘ritmo’ intimo di coppia

“Al mio uomo piace ‘farlo strano’, mentre a me no. Vorrei sapere come possiamo fare per capire se siamo incompatibili nella intimità e se io devo sottostare alle sue richieste per non mettere in crisi la coppia. Katia”

Quando un partner è interessato a introdurre del pepe nella sfera sessuale, mentre l’altro è più titubante, questo può portare all’insicurezza nella coppia. Il suo partner é più ‘trasgressivo’, ma deve riconoscere la sua paura e deve rassicurarla sul fronte affettivo. Il consiglio più importante è di andare piano in modo che lei, essendo più inibita, possa superare i suoi tabù e cercare di creare un “ritmo di coppia”.

Dott. Marco Rossi

È anche fondamentale che vi impegnate nella ricerca e nell’esplorazione congiunta nei diversi modi di sperimentare la sfera sessuale, selezionando solo quelli in cui entrambi vi sentirete a proprio agio e sicuri.

Per capire se siete incompatibili nella sfera sessuale dovrete fare attenzione a questi aspetti e comportamenti:

Prima di tutto dovete chiedervi se quando fate l’amore fra di voi non c’è naturalezza. Senza spontaneità tutto diventa molto meccanico. Si finisce a vivere la sessualità in modo freddo e distaccato, mentre l’intimità va vissuta in modo totalmente spontaneo e naturale.

Un altro punto da chiarire è se quando parlate di questioni sessuali, scoprite di non avere fantasie o desideri in comune. Ad esempio vi siete mai confrontati per vedere se avete dei desideri o giochi sessuali da condividere? Se non condividete mai nulla di intimo, è inevitabile che la passione sia destinata a estinguersi.

Un aspetto importante per valutare la vostra compatibilità sessuale è quello di vedere se vi piace fare sesso nello stesso modo (vedi se vi piacciono le stesse posizioni). Infatti se ad uno di voi piace una posizione e insiste con quella, che però non regala nessun piacere al partner e viceversa, è evidente che la vostra intesa sessuale non potrà essere appagante! Non si possono palare due lingue diverse a letto, a meno che non si usino per altri scopi, mi permetta la battuta , e non mi sembra il vostro caso.

Un altro campanello d’allarme è quello se vivete l’intimità solo durante le occasioni speciali. Compleanni, vacanze, onomastici. Il sesso non deve diventare un premio, da concedere solo a chi raggiunge la data fortunata, ma gli incontri sessuali vanno condivisi quando si ha voglia e quando vi è la giusta atmosfera, indipendentemente dalle ricorrenze!

La vostra incompatibilità potrebbe anche essere rivelata dalla difficoltà nel raggiungimento dell’orgasmo. Se è per colpa di tempistiche diverse vi potreste concentrare sui baci e sesso orale per ‘settarvi’, ma se il problema è una totale incapacità nel raggiungere l’orgasmo è importante capire quali potrebbero essere le cause di tale difficoltà.

Un altro aspetto importate è quello di “trovare il ritmo”: se lei spinge il bacino e lui lo tira via, lui spinge e lei tira. Mi spiego meglio, è come nelle canzoni, se non c’è ritmo e un’armonia della canzone, tutto è scomposto e non sembra un brano jazz. L’armonia e la complicità sono fondamentali per l’intesa sessuale.

Infine se non avvertite mai la necessità di condividere momenti di passione con la stessa tempistica significa che il vostro desiderio non è in sintonia. Cercate di creare dei punti di incontro.

Il personale rapporto con l’intimità deve avere un punto di incontro con il partner, altrimenti uno dei due sarà sempre insoddisfatto e andrà a cercare piacere altrove. Se nessuno scende a compromessi, e soprattutto se non cercate di ‘settare’ la vostra intesa sessuale e sentimentale, qual è il senso di una relazione?