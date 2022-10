Svolta nella cura del nodulo polmonare: sviluppato a Pisa radiofarmaco ibrido

La presentazione nel corso del convegno sul nodulo polmonare, un percorso lungo 25 anni

Pisa, 24 ottobre 2022 – Un nuovo radiofarmaco ibrido sviluppato a Pisa, la cui peculiarità chimico-fisica risiede nel fatto che coniuga i vantaggi propri dei radiofarmaci tradizionali con quelli delle sostanze fluorescenti, contenendo sia una componente radioattiva sia una fluorescente, è stato presentato a Pisa all’Hotel San Ranieri durante il corso di aggiornamento dal titolo: “Il nodulo polmonare un percorso lungo 25 anni. Cosa è cambiato…”.

Un convegno il cui scopo era fare il punto della situazione sullo screening radiologico, l’inquadramento clinico e la terapia del nodulo polmonare nell’ambito della stretta collaborazione tra Aou pisana e Azienda Usl Toscana nord-ovest che va avanti da oltre 25 anni.

Da sin: Ielizza, De Liperi, Melfi, Davini e Manca

Riguardo al nuovo farmaco – che nella terapia del nodulo polmonare rappresenta una novità assoluta in Italia [“see, open (listen) and see again”] accrescendo l’accuratezza e la precisione con cui si individua e si asporta la lesione, in maniera mininvasiva – sono stati presentati i primi casi operati in Chirurgia robotica con questa tecnica innovativa dall’equipe della prof.ssa Franca Melfi, direttore del Centro multidisciplinare di Chirurgia robotica dell’Aou pisana.

Molti gli altri temi trattati di estrema attualità, dallo screening del tumore al polmone alle più moderne tecniche di localizzazione del nodulo polmonare che si avvalgono di tecnologie innovative quali appunto la chirurgia robotica e i nuovi radiofarmaci ibridi (ICG-99mTc-Nanocolloide), sviluppati negli anni dall’Unità operativa di Medicina nucleare (diretta dal prof. Duccio Volterrani) in stretta collaborazione con l’Unità operativa di Farmacia ospedaliera (diretta dalla dott.ssa Ielizza Desideri).

Al corso, dopo i saluti del direttore generale dell’Aou pisana Silvia Briani e del presidente dell’Ordine dei medici di Pisa Giuseppe Figlini, sono intervenuti la prof.ssa Laura Carrozzi (direttore dell’Unità operativa di Pneumologia), il dott. Luca Puccetti, segretario provinciale Fimmg-Federazione italiana medici di medicina generale, la dott.ssa Annalisa De Liperi (direttore dell’Unità operativa di Radiodiagnostica 2), il dott. Gianpiero Manca (responsabile della chirurgia radioguidata dell’Unità operativa di Medicina nucleare), il dott. Federico Davini (responsabile del Pdta-Percorso diagnostico terapeutico assistenziale del nodulo polmonare), la dott.ssa Adriana Paolicchi (direttore della Sezione dipartimentale Anestesia e terapia del dolore), il dott. Andrea Sbrana (Pneumologia).

Moderatori del corso la prof.ssa Melfi e la prof.ssa Gabriella Fontanini, neodirettore del Centro clinico toracico.