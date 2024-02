Sigarette elettroniche, SIMA: “Porta d’ingresso per dipendenza da fumo”

Prof. Alessandro Miani

Roma, 14 febbraio 2024 – E-cig e sigarette a tabacco riscaldato rappresentano la porta di ingresso che introduce i giovani al fumo, con costi sociali e sanitari enormi perché chi inizia a fumare in giovane età sarà con ogni probabilità un fumatore a vita. Lo affermano oggi gli esperti della Società Italiana di Medicina Ambientale (SIMA) commentando la sanzione dell’Antitrust nei confronti di Bat Italia e Amazon per pubblicità ingannevole sulle sigarette elettroniche.

“Gli ultimi numeri ufficiali registrano in Italia una abnorme crescita nel numero di fumatori di sigarette a tabacco riscaldato, che passa dall’1,1% della popolazione del 2019 al 3,3% del 2022 (circa 1.700.000 persone), con un aumento del +200% in appena due anni. Più di una persona su tre (il 36,6%) le considera tuttavia meno dannose di quelle tradizionali”, spiega il presidente SIMA, Alessandro Miani.

“Il fumo rappresenta la più grande minaccia per la salute umana e provoca in modo diretto più decessi di alcol, droga, incidenti stradali, aids, omicidi e suicidi messi insieme. In Italia i decessi legati al fumo sono oltre 93.000 ogni anno, il 20,6% del totale di tutte le morti tra gli uomini e il 7,9% del totale di tutte le morti tra le donne. Il costo sociale e sanitario per la collettività determinato dal fumo è pari in Italia a oltre 26 miliardi di euro ogni anno”, conclude Miani.