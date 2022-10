Sicurezza alimentare e minacce alla salute: accordo tra FAO e SACRU per le buone politiche di One Health

FAO, l’Agenzia delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura, e SACRU, network internazionale di università cattoliche, hanno sottoscritto una “lettera di intenti” per unire le competenze multidisciplinari dei propri esperti in materia di sicurezza alimentare, nutrizione e sistemi alimentari sostenibili e resilienti e per aumentare la consapevolezza delle buone politiche di One Health

Roma, 28 ottobre 2022 – FAO, l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura, e SACRU, Strategic Alliance of Catholic Research Universities hanno siglato un accordo bilaterale di collaborazione finalizzato a contrastare le diseguaglianze alimentari e sanitarie del pianeta. La firma della “lettera di intenti” è avvenuta in occasione dell’evento “Enhancing resilience of food systems to promote food security”, promosso dalle due istituzioni giovedì 27 ottobre presso la sede FAO a Roma.

L’accordo è stato sottoscritto da Direttore Generale Aggiunto FAO, Maria Helena Semedo, e dal Vice Presidente di SACRU, Professor Franco Anelli, Rettore dell’Università Cattolica che ospita il Segretariato dell’Alleanza delle università cattoliche. L’accordo racchiude un approccio di salute integrale e sostenibile, che mira a ridurre la malnutrizione e lavora per raggiungere importanti risultati di One Health: la salvaguardia della salute umana, animale, vegetale e degli ecosistemi.

La resistenza agli antimicrobici, la sicurezza alimentare e le zoonosi endemiche, come la rabbia, sono altre aree di interesse da affrontare in modo olistico attraverso One Health. Ciò richiede una solida analisi dei sistemi agroalimentari.

La Lettera di Intenti tra FAO e SACRU nasce con l’auspicio di facilitare il conseguimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile due, tre e dieci dell’Agenda ONU 2030 (Zero Fame, Salute e Benessere, Riduzione delle Disuguaglianze) e si inserisce nella direzione recentemente intrapresa dalla comunità internazionale.

Partendo dal focus del nuovo One Health Priority Programme della FAO, lo scorso 17 ottobre è stato lanciato il nuovo Piano d’Azione congiunto One Health dal Quadripartito – FAO, Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente (Unep), Organizzazione mondiale della sanità (Oms) e Organizzazione mondiale per la salute degli animali (Woah). Il documento enfatizza l’importanza di una sinergia multisettoriale tra molteplici stakeholders, di cui la collaborazione tra FAO e SACRU funge da esempio concreto.

FAO guida l’azione delle Nazioni Unite per tutelare la filiera agroalimentare e prevenire le malattie da cibo contaminato, che ogni anno colpiscono 600 milioni di persone nel mondo. SACRU è una rete composta da otto università cattoliche presenti in quattro continenti (Australian Catholic University, Boston College, Universitat Ramon Llull, Pontificia Universidad Católica de Chile, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Sophia University, Universidade Catolica Portuguesa, Università Cattolica del Sacro Cuore) che cooperano con l’obiettivo di promuovere un’istruzione globale per il bene comune e una eccellente ricerca interdisciplinare.

FAO e SACRU approfondiranno la collaborazione sulla Global Food Safety e l’approccio One Health, cercando in particolare di integrare diverse competenze per sviluppare capacità in materia di sicurezza alimentare, nutrizione e sistemi alimentari sostenibili e resilienti a livello nazionale e regionale, e per aumentare la consapevolezza delle buone politiche di One Health, identificando casi di studio di successo e condividendo le best practice. In tal senso, una particolare attenzione sarà dedicata ai Paesi in via di sviluppo.

Alla cerimonia della firma dell’accordo sono intervenuti anche il Vicedirettore Generale FAO, Dottor Maurizio Martina, il Rappresentante Permanente dell’Italia presso la FAO, Ambasciatore Bruno Archi, il Vice Rettore dell’Università Cattolica e Segretario Generale di SACRU, Professor Pier Sandro Cocconcelli, che ha svolto una relazione su “Sicurezza alimentare: rischi emergenti nelle prospettiva One-Health”, e la Senior One-Health Officer e Lead for AMR in FAO, Junxia Song, intervenuta sul tema “Promuovere One-Health per migliorare la produzione alimentare e affrontare il problema delle resistenze antimicrobiche”. Una più ampia delegazione composta da studenti, dottorandi e docenti delle otto università di SACRU ha partecipato all’evento in collegamento da remoto.

United for One Health: FAO and SACRU explore means for collaboration to tackle both food security and health threats

FAO, the Food and Agriculture Agency of the United Nations, and SACRU, an international network of Catholic universities, have signed a “letter of intent” to combine the multidisciplinary expertise of their experts in food security, nutrition, and sustainable and resilient food systems and to raise awareness of good One Health policies

Rome, October 28 2022 – The Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) and the Strategic Alliance of Catholic Research Universities (SACRU) have signed a bilateral collaboration agreement to address the planet’s food and health inequalities. The signing of the “letter of intent” (LOI) took place at the event “Enhancing resilience of food systems to promote food security,” sponsored by the two institutions on Thursday, Oct. 27, at FAO headquarters in Rome.

The agreement was signed by FAO Deputy Director-General Maria Helena Semedo and SACRU Vice President Professor Franco Anelli, Rector of the Università Cattolica, which hosts the SACRU Secretariat. The agreement embodies an integral and sustainable health approach that aims to reduce malnutrition by considering the food system as a whole and work towards important One Health outcomes: to safeguard human, animal, plant and ecosystems health. COVID 19 has all too clearly demonstrated the need to boost a One Health approach to global health threats.

Antimicrobial resistance, food safety, and endemic zoonosis such as rabies are other areas of concern to be addressed holistically through One Health and that requires a strong agrifood systems lens.

The LOI between FAO and SACRU was established to facilitate the achievement of Sustainable Development Goals two, three and ten of the UN 2030 Agenda (Zero Hunger, Health and Well-Being, and Reducing Inequalities) and is in line with the direction recently taken by the International Community.

Building on FAO’s new One Health Priority Programme area, last October 17, the new One Health Joint Plan of Action was launched by the Quadripartite – FAO, United Nations Environment Program (Unep), World Health Organization (Who), and World Organization for Animal Health (Woah). The document emphasizes the importance of multisectoral synergy among multiple stakeholders, and the collaboration between FAO and SACRU is a concrete example of this direction.

FAO leads the United Nations’ efforts to protect the food supply chain and prevent diseases from contaminated food, which affect 600 million people worldwide each year. SACRU is a network composed of eight Catholic universities from four continents (Australian Catholic University, Boston College, Universitat Ramon Llull, Pontificia Universidad Católica de Chile, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Sophia University, Universidade Catolica Portuguesa, Università Cattolica del Sacro Cuore) that cooperate to promote global education for the common good and excellent interdisciplinary research.

FAO and SACRU will explore collaboration on Global Food Security and the One Health approach to integrate different expertise to build capacity in food security, nutrition, and sustainable and resilient food systems at national and regional levels, and to raise awareness of good One Health policies by identifying successful case studies and sharing best practices. In this regard, special attention will be paid to developing countries.

The ceremony was also attended by FAO Assistant Director-General Dr. Maurizio Martina, Italy’s Permanent Representative to FAO Ambassador Bruno Archi, Università Cattolica Vice Rector and Secretary General of SACRU Professor Pier Sandro Cocconcelli, who gave a talk on “Food Safety: Emerging Risks in the One-Health Perspective,” and FAO Senior One-Health Officer and Lead for AMR Junxia Song, who spoke on “Promoting One-Health to enhance food production and address AMR.” A larger delegation of students, Ph.D. candidates, and faculty members from SACRU eight universities participated remotely.