Sclerosi multipla, Open Day con visite neurologiche gratuite all’Aou pisana

Pisa, 29 febbraio 2024 – Fondazione Onda, in occasione della Settimana mondiale dedicata al cervello, organizza l’(H) Open Day per le donne con sclerosi multipla, malattia infiammatoria cronica del sistema nervoso centrale. L’appuntamento è il 13 marzo in oltre 125 ospedali del network Bollino Rosa, fra cui l’Aou pisana.

Saranno offerti gratuitamente servizi clinico-diagnostici e informativi: visite neurologiche, colloqui, infopoint, conferenze e verrà diffuso materiale informativo dedicato, con un opuscolo distribuito negli ospedali e caricato anche in formato elettronico sul sito www.fondazioneonda.it nella sezione “Pubblicazioni”. Inoltre, sul tema verranno organizzati due webinar disponibili sui canali Youtube e Facebook di Fondazione Onda rispettivamente il 5 e il 20 marzo, dalle 17.00 alle 18.00.

A Pisa il 13 marzo dalle 14.30 alle 17.00, all’Edificio 13 all’Ospedale Santa Chiara (piano terra, Aula Neurologia) si terrà l’incontro dal titolo: “Nuove prospettive per il paziente con sclerosi multipla”. Si tratteranno i seguenti temi: criteri diagnostici, nuove terapie, aspetti neuropsicologici con la neurologa Livia Pasquali (non è necessario prenotare).

La sclerosi multipla si caratterizza per la formazione di lesioni infiammatorie demielinizzanti che coinvolgono prevalentemente la sostanza bianca del cervello e del midollo spinale; tuttavia studi più recenti pongono sempre più attenzione alla concomitante componente neurodegenerativa, progressiva, con coinvolgimento anche della sostanza grigia e conseguente atrofia.

Alla costellazione di sintomi neurologici con cui la malattia si può manifestare (principalmente disturbi visivi, deficit motori o sensitivi, vertigini e instabilità posturale), si possono accompagnare e spesso precedere fatica, depressione, disturbi dell’attenzione o della memoria, difficoltà nel mantenere la concentrazione e problemi esecutivi. I deficit cognitivi non sono sempre diagnosticati, ma spesso sono presenti in oltre il 30-40% dei pazienti fin dalle fasi iniziali della malattia e sono correlati all’atrofia cerebrale, che si instaura nel tempo.

Nell’incontro organizzato a Pisa verranno affrontati vari argomenti sulle più importanti e recenti novità sulla sclerosi multipla partendo dalla patogenesi, che si accompagna alla ben più nota infiammazione, alle manifestazioni cliniche secondarie, che possono invalidare fortemente la vita quotidiana del paziente, con particolare attenzione alla componente cognitiva. Infine, si tratteranno le nuove possibilità terapeutiche che si sono sviluppate negli ultimi anni, promettenti al fine di ridurre la disabilità, intervenendo anche su fatica e deficit cognitivo.

L’iniziativa gode del patrocinio di Aism-Associazione italiana sclerosi multipla e Sin-Società italiana di neurologia. Tutti i servizi offerti sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it In Aoup l’Open Day è stato coordinato dalla referente aziendale dei Bollini rosa Federica Marchetti.