Salgono a 5 i ricoveri in Area Covid all’Aou Senese. Il DS Gusinu: “Necessaria massima attenzione di tutta la popolazione” Prof. Roberto Gusinu Siena, 28 settembre 2020 – Dopo il primo nuovo ricovero del 19 settembre, nello scorso fine settimana sono saliti a 5 i pazienti ricoverati nell’Area Covid dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese. Tutti i pazienti sono assistiti con ossigeno-terapia. “Nel week-end c’è stato un significativo aumento di ricoveri e questo fatto deve alzare ancora di più l’attenzione di tutta la popolazione – afferma il direttore sanitario Roberto Gusinu – dobbiamo necessariamente convivere con il virus ma dobbiamo porre sempre maggiore attenzione nei confronti delle misure di sicurezza quali uso della mascherina, igiene delle mani e distanziamento, a partire dagli ambienti degli ospedali e naturalmente anche fuori dalla nostra struttura”. “Potenzieremo il nostro filtro dei ‘check-point’ agli ingressi dell’ospedale, essendo ancora più scrupolosi nelle modalità di accesso dei pazienti e degli accompagnatori. Con il nuovo aumento dei contagi delle ultime settimane ci aspettavamo che si presentasse la necessità di ricovero per alcune di queste persone, per cui la nostra Covid Unit è stata sempre operativa”, conclude il direttore sanitario dell’Aou Senese.

