Rischi in oftalmologia, occhio agli antibiotici. Convegno AIMO a Roma

Roma, 24 gennaio 2020 – Gli antibiotici sono uno strumento essenziale per contrastare diverse infezioni oculari. Ma un uso eccessivo degli stessi, negli ultimi anni, ha portato ad un aumento dei fallimenti clinici anche nel settore oftalmologico.

Si parlerà di questo mercoledì 29 gennaio a Roma, nella Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani, in occasione del convegno dal titolo “Occhio agli antibiotici! Focus in Oftalmologia sulle evidenze, la profilassi e la terapia antibiotica”, organizzato dall’Associazione Italiana Medici Oculisti e dall’Associazione ‘G. Dossetti: i Valori – Tutela e Sviluppo dei Diritti’. Coordinatore scientifico dell’incontro, la dott.ssa Alessandra Balestrazzi, referente di AIMO per i rapporti con le istituzioni. Sono stati invitati a partecipare tutti i componenti della XII Commissione Igiene e Sanità del Senato e della XII Commissione Affari Sociali della Camera.

Hanno dato conferma di partecipazione l’onorevole Paolo Russo, presidente del Comitato per la Legislazione; gli onorevoli Roberto Bagnasco e Fabiola Bologna; la senatrice Elisa Pirro, membro della XII Commissione permanente Igiene e sanità; le senatrici Paola Binetti e Laura Stabile. Tra i relatori: Luca Menabuoni, presidente di Aimo; Alessandra Balestrazzi, dell’ospedale Oftalmico di Roma; Romina Fasciani, dell’Unità operativa complessa (Uoc) di Oculistica Fondazione del Policlinico Universitario Gemelli Irccs di Roma; Stefano Baiocchi, dell’azienda ospedaliera universitaria Senese; Renato Marroncelli, dell’ospedale Santo Spirito di Pescara; Silvio Gherardi, presidente del Comitato Scientifico dell’Associazione G. Dossetti; Marilena Galdiero dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli; Corrado Stillo, responsabile dell’Osservatorio Tutela Civica dell’Associazione ‘G. Dossetti: i Valori – Tutela e Sviluppo dei Diritti’.