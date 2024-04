Ricostruzione della vescica, studio innovativo del San Donato di Arezzo protagonista a Parigi

Arezzo, 9 aprile 2024 – L’Urologia del San Donato di Arezzo protagonista al Congresso Europeo della Società Europea di Urologia (EAU) che si è svolto da venerdì a lunedì 8 aprile a Parigi.

Una rappresentanza del reparto del San Donato, guidata dal primario Filippo Annino, nella capitale francese ha presentato tre lavori scientifici, di cui due riguardano la ricostruzione della vescica in robotica a seguito di asportazione per tumore.

Dott. Filippo Annino

Uno degli studi presentato a Parigi e messo a punto ad Arezzo è innovativo ed è stato pubblicato sulla rivista europea del settore. Si tratta di una ricerca di base che gli specialisti del San Donato hanno messo a punto sotto la guida del dr. Annino e che ha permesso di individuare una formula matematica grazie alla quale calcolare con precisione la quantità di intestino necessario per ricostruire la vescica a seguito di asportazione per tumore.

“Grazie a questa formula matematica che abbiamo messo a punto nel nostro reparto – spiega il dott. Filippo Annino, Direttore ff UOC Urologia Ospedale Arezzo – i chirurghi urologi potranno definire in modo più accurato la lunghezza di intestino necessaria per poter ricostruire una nuova vescica, con un volume ben definito, a seguito dell’asportazione per tumore. Ad Arezzo, dal 2011 l’asportazione della vescica nei casi di tumore viene eseguita con tecnica robotica. La nostra ricerca è innovativa e le implicazioni cliniche saranno valutate dagli studi clinici. A questo scopo ho preso contatti, proprio a Parigi, con il gruppo internazionale di ricerca sul tumore della vescica per fare le valutazioni necessarie sulla tecnica messa a punto al San Donato nella ricostruzione della vescica del paziente”.

Il dott. Filippo Annino, a Parigi, ha inoltre tenuto, in qualità di docente, un corso di perfezionamento sulla prostatectomia radicale robotica e, insieme ad una parte della sua equipe, ha presentato tre lavori scientifici di cui due video sulla tecnica chirurgica robotica.