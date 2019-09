Rettocolite ulcerosa, studi internazionali mostrano l’efficacia di due farmaci

Rozzano, 27 settembre 2019 – Buone notizie per tutte le persone colpite da Rettocolite Ulcerosa, una patologia cronica dell’intestino (MICI) dai sintomi dolorosi e debilitanti, con un impatto fortissimo sulla qualità di vita di chi ne è affetto. Uno studio pubblicato sulla prestigiosa rivista internazionale New England of Medicine dimostra l’efficacia di un nuovo farmaco (ustekinumab), già usato nel trattamento della Malattia di Crohn, nel mantenere uno stato di remissione clinica in pazienti con colite ulcerosa da moderata a grave rispetto ai pazienti trattati con placebo.

La rettocolite ulcerosa è una malattia caratterizzata da un’infiammazione dell’intestino che colpisce sempre il retto, ma che può estendersi anche al resto del colon. Questa malattia è caratterizzata dall’alternarsi di episodi acuti seguiti da periodi di remissione clinica e gli obiettivi principali alla base della terapia medica sono spegnere l’infiammazione che scatena i sintomi e mantenere la remissione a lungo termine.

“I trattamenti che possono aiutare a prevenire la riacutizzazione dei sintomi e consentire alle persone di andare avanti con la propria vita sono estremamente importanti. Lo studio dimostra l’efficacia del farmaco nel raggiungere la remissione a lungo termine, oltre a fornire altri risultati significativi in termini di sicurezza, di risposta e miglioramento endoscopico ed istologico”, spiega il professor Silvio Danese, tra gli autori dello studio, responsabile del Centro Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali di Humanitas, coordinatore di Humanitas Immuno Center e docente di Humanitas University.

Il farmaco è stato valutato in uno studio di induzione iniziale di otto settimane, seguito da uno studio di mantenimento di 44 settimane, dimostrando l’efficacia come opzione terapeutica per i pazienti con Rettocolite Ulcerosa da moderata a grave, che hanno mostrato una risposta inadeguata o non sono stati in grado di tollerare terapie convenzionali o biologiche.

Un altro studio pubblicato sempre sul New England of Medicine ha messo per la prima volta a confronto due terapie biologiche comunemente usate in pazienti con colite ulcerosa (vedolizumab versus adalimumab), mostrando la superiorità del primo dei due farmaci nel raggiungere la remissione clinica e la guarigione della mucosa.

Il prof. Silvio Danese, tra gli autori dello studio: “I risultati ci forniscono preziose informazioni per aiutarci prendere decisioni terapeutiche quando si inizia una terapia biologica. L’obiettivo del trattamento della colite ulcerosa è quello di ottenere la remissione clinica e la guarigione delle mucose, e questi risultati evidenziano i benefici visti con vedolizumab, con i nuovi dati di remissione anche a livello istologico”.

In Italia, delle circa 250 mila persone colpite da malattie infiammatorie croniche intestinali, circa 130 mila soffrono di colite ulcerosa. Una patologia immunomediata la cui natura è sconosciuta ma che potrebbe essere influenzata da fattori genetici, ambientali e infettivi, per la quale non esiste ancora una cura.

Humanitas ha avuto un ruolo importante nei progressi di questa patologia, dal punto di vista della ricerca sia clinica sia preclinica. I pazienti che soffrono di malattie autoimmuni e infiammatorie spesso non sono affetti da una sola di queste patologie: necessitano dunque di una visione integrata e trasversale della propria condizione di salute, oltre che di diagnosi e cure personalizzate e innovative. Humanitas Immuno Center, è il primo centro italiano per le malattie immuno-infiammatorie, in grado di offrire percorsi di cura integrati e multidisciplinari per pazienti affetti da malattie legate al cattivo funzionamento del sistema immunitario.