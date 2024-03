Rete oncologica ACC, completata la governance

Piergiuseppe Pelicci e Ruggero De Maria

Roma, 15 marzo 2024 – È stato ultimato, a seguito delle modifiche statutarie approvate di recente dall’Assemblea dei Soci, il nuovo assetto della Governance di Alleanza Contro il Cancro, la Rete Oncologica Nazionale del Ministero della Salute. Il Consiglio Direttivo ha infatti provveduto alla nomina, avvenuta all’unanimità, dei due Vicepresidenti e del Coordinatore scientifico.

Coadiuveranno il Presidente, prof. Ruggero De Maria, nell’elaborazione delle linee strategiche e di indirizzo dell’Associazione in aderenza agli scopi associativi proponendole all’Assemblea a inizio mandato, i VP Lucia Del Mastro – professore di oncologia medica e direttore della Clinica di Oncologia medica Università di Genova/IRCCS Ospedale Policlinico San Martino (GE) – e il prof. Piergiuseppe Pelicci, già Coordinatore scientifico di ACC, co-direttore scientifico dello IEO e chairman del Dipartimento di Oncologia Sperimentale, direttore scientifico della Fondazione SEMM (Scuola Europea di Medicina Molecolare, Milano) e presidente del Consorzio Cogentech (Consorzio per le Tecnologie Genomiche, Milano).

Quest’ultimo ruolo è stato invece affidato dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, alla prof.ssa Lisa Licitra, Direttore Scientifico dello CNAO di Pavia, professore associato all’Università degli Studi di Milano e Direttore di Oncologia Medica 3 Tumori Capo e Collo dell’IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori Milano.

Dopo aver ringraziato Piergiuseppe Pelicci per il grande impegno profuso in questi anni al coordinamento scientifico della Rete, il Presidente e il CD hanno rivolto a tutti un augurio di buon lavoro per i prossimi appuntamenti, numerosi ed anche a respiro internazionale, che attendono ACC nell’immediato.

Il Consiglio Direttivo di ACC risulta così composto: Silvia Franceschi, Gennaro Ciliberto, Giovanni Apolone, Antonio Uccelli, Alfredo Budillon, Raffaella Massafra, Mauro Biffoni, Antonino Neri, Angelo Ravelli, Vicenzo Bronte, Giancarlo Agnelli, Rocco Galasso, Alberto Mantovani, Paolo Dellabona, Paolo Marchetti, Roberto Orecchia, Milena Fini, Giovanni Martinelli, Anna Sapino, Angelo Luigi Vescovi, Franco Locatelli, Marco Salvatore, Gianluigi Giannelli, Alessandro Sgambato, Paolo Pedrazzoli, Raffaella Giavazzi, Stefania Gori, Marco Seri, Antonio Zoccoli, Francesco De Lorenzo.