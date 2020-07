Rete IRCCS Neuroscienze e Neuroriabilitazione, primo annual meeting con il viceministro Sileri On. Pierpaolo Sileri Milano, 6 luglio 2020 – Sarà il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri, ad aprire i lavori del primo annual meeting della Rete IRCCS delle Neuroscienze e della Neuroriabilitazione, in programma dall’8 al 9 luglio prossimi in modalità virtual congress. Alla sua opening session, in agenda mercoledì 8 alle ore 9.00, seguiranno gli interventi di Giovanni Leonardi, Direttore Innovazione e Ricerca del Ministero della Salute e del Presidente della Rete, Fabrizio Tagliavini, che parlerà anche di Global Covid19 Neuro Research Coalition. Alle 9.30 focus sulle quattro piattaforme tecnologiche della RIN (Neuroimaging, Genomica, Neuroimmunologia e Teleneuroriabilitazione) di cui verranno dettagliati stato dell’arte e prospettive future. Sono previsti al proposito gli interventi di Maria Grazia Bruzzone (Milano), Emiliano Giardina (Roma), Diego Franciotta (Pavia) & Roberto Furlan (Milano) e Placido Bramanti (Messina). Dalle 11 si parlerà di Istituti Virtuali Nazionali (Demenze – Parkinson e Disordini del movimento – Sclerosi multipla e malattie neuroimmunologiche) con gli interventi di Tagliavini e Gianvito Martino, rispettivamente Direttori Scientifici di IRCCS Fondazione Besta Milano e di Pietro Cortelli, già DS dell’IRCCS Scienze Neurologiche Bologna. Alle 11.45 l’attesa lecture da Bonn di Pierluigi Nicotera dal titolo “Reti internazionali per favorire la medicina traslazionale nelle malattie neurodegenerative: l’esperienza tedesca”.

Nel pomeriggio e il 9, full immersion dedicata alle sessioni orali della quarantina di lavori selezionati tra gli oltre 400 presentati. Si sono complessivamente iscritti al meeting 600 partecipanti.

