Premiata la ricerca italiana sulla radioterapia flash, Aou pisana protagonista al congresso internazionale

Pisa, 13 dicembre 2024 – Alla quarta edizione del congresso internazionale Frpt (Flash radiotherapy and particle therapy) tenutosi a Roma, che riunisce i più importanti ricercatori a livello mondiale sulla radioterapia flash, il Centro pisano Cpfr (Centro pisano flash radiotherapy) è stato protagonista con due relazioni a invito, quella di Fabiola Paiar, ordinaria di Diagnostica per immagini e radioterapia all’Università di Pisa nonché direttrice dell’Unità operativa di Radioterapia dell’Aou pisana, dal titolo “Clinical trials planned for FLASH in Italy”, e quella di Fabio Di Martino, fisico sanitario dell’Unità operativa di Fisica sanitaria dell’Aou pisana, dal titolo “Combining flash and mini-beam”.

Inoltre, tra le numerose comunicazioni accettate, sia come presentazioni orali sia come poster, la specializzanda in fisica sanitaria Maria Grazia Celentano ha vinto il premio come migliore comunicazione orale.

Il Centro pisano Cpfr è un progetto speciale del Cisup (Center for instrument sharing – University of Pisa) dedicato alla ricerca e implementazione clinica della radioterapia Flash, creato grazie al contributo economico della Fondazione Pisa e alla collaborazione tra Aou pisana, Università di Pisa, Cnr-Istituto di Neuroscienze e Infn-Istituto nazionale di fisica nucleare