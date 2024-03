Anaao Assomed su audizione Ministro Schillaci

Dichiarazione del Segretario Nazionale Anaao Assomed Pierino Di Silverio – 27 marzo 2024. Tetto di spesa personale, specializzandi, defiscalizzazione: bene Schillaci, ma aspettiamo fatti concreti

Dott. Pierino Di Silverio

Roma, 27 marzo 2024 – L’Anaao Assomed accoglie positivamente le dichiarazioni del Ministro della salute Orazio Schillaci che oggi in audizione alla Commissione Affari Sociali, ha ribadito l’impegno del Ministero su tre punti considerati fondamentali dall’Associazione: eliminare il tetto di spesa sul personale, dare maggiore dignità agli specializzandi e valutare la flat tax per i medici per quello che riguarda la componente legata all’indennità di specificità medica e le indennità di specificità degli altri professionisti.

“Apprezziamo la volontà politica espressa da Schillaci di portare avanti queste battaglie che sono anche le nostre – commenta Pierino Di Silverio, Segretario Nazionale Anaao Assomed – Ora ci aspettiamo che si attuino presto tali misure, punti indispensabili per il rilancio della categoria e dell’intero Servizio sanitario nazionale. Con l’ascolto delle parti sociali possiamo salvare il SSN”.