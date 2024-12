L’Università di Padova alla guida dell’innovazione: al via un progetto per svelare il comportamento dei virus

Padova, 13 dicembre 2024 – Umberto Rosani, ricercatore del dipartimento di Biologia dell’Università di Padova, assieme a un gruppo team internazionale vince un prestigioso grant di oltre 3 milioni di euro, finanziato dal Consiglio europeo per l’innovazione (Pathfinder Open – EIC).

Questo finanziamento consentirà ai ricercatori di intraprendere un progetto innovativo e visionario intitolato “Hacking the Ribosome to Map Virus-Host Associations” (VirHoX), con l’obiettivo di rivoluzionare la nostra comprensione delle dinamiche virus-ospite e far progredire le future applicazioni ambientali, biotecnologiche e mediche.

Il Pathfinder Open che fa parte del programma Horizon Europe è uno schema di finanziamento estremamente competitivo a supporto della ricerca pionieristica, fornendo agli scienziati le risorse necessarie per esplorare innovazioni che promettono di plasmare le tecnologie future.

Prof. Umberto Rosani

Il progetto VirHoX è finalizzato a colmare una lacuna nella comprensione dei virus: associare i virus ai loro ospiti in ecosistemi complessi. Mentre il sequenziamento e la metagenomica hanno ampliato enormemente la nostra conoscenza della diversità virale, la sfida attuale consiste nel mappare accuratamente le relazioni virus-ospite nei diversi domini della vita. Per affrontare questo problema, VirHoX si propone di ‘hackerare’ il ribosoma per stabilire un metodo innovativo per l’assegnazione dell’ospite che potrebbe essere applicato a vari sistemi biologici, dai microbiomi umani ai campioni ambientali.

“Questo progetto ha un grande potenziale, sia per la scienza di base che per le applicazioni pratiche – dice Umberto Rosani – Sviluppando questa tecnologia speriamo di aprire nuove conoscenze sulla diversità dei virus e sulla loro trasmissione, con un impatto significativo sulla diagnostica, sulla prevenzione delle malattie e sulla gestione degli ecosistemi”.

“Sinergia” e “opportunità per gli scienziati emergenti”, queste sono le due parole chiave del progetto VirHoX, che durerà dal 2025 al 2029, e prevede la collaborazione di esperti accademici e industriali in Italia, Francia, Austria, Germania e Norvegia. Insieme, applicheremo approcci all’avanguardia nel campo dell’ingegneria proteica, del gene e della genomica virale, della biologia molecolare, bioinformatica e aspetti legislativi per creare protocolli in grado di dipanare le complessità delle interazioni virus-ospite, guardando alle possibili applicazioni di questa tecnologia. Il progetto rappresenta anche un’opportunità unica per gli scienziati emergenti in quanto dottorandi e giovani ricercatori svolgeranno un ruolo essenziale.

Il risultato ottenuto dal dott. Umberto Rosani con questo finanziamento sottolinea l’impegno dell’Università di Padova a sostenere la ricerca trasformativa che favorisce la scoperta scientifica e il progresso tecnologico. Esso rappresenta un contributo significativo al panorama dell’innovazione scientifica europea, promettendo progressi di grande impatto nel campo delle biotecnologie, salute pubblica e scienze ecologiche.