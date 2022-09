Pazienti oncologici chirurgici, l’ASST di Cremona aderisce al progetto regionale di presa in carico totale

Cremona, 1 settembre 2022 – L’ASST di Cremona è fra le Aziende Socio-Sanitarie Territoriali lombarde che aderiscono al progetto di presa in carico totale, promosso dalla Regione e rivolto ai pazienti oncologici chirurgici. La presentazione ufficiale si è svolta questo pomeriggio, presso l’Aula Magna dell’Ospedale di Cremona, alla presenza della Vicepresidente e Assessore al Welfare della Regione Lombardia, del Sindaco di Cremona e della direzione strategica dell’ASST di Cremona.

Fra gli uditori i rappresentanti della direzione medica ospedaliera e della direzione delle professioni sociosanitarie, i direttori del settore amministrativo, i Direttori di dipartimento, i primari e i coordinatori infermieristici e il Direttore Generale dell’ATS della Val Padana.

Alla dimissione, un “grande abbraccio” multispecialistico

Ogni anno gli Ospedali di Cremona e Oglio Po accolgono circa 2.000 pazienti oncologici per la prima visita. Il percorso di presa in carico totale accompagna il paziente per tutto il tempo del follow-up, come fosse un grande abbraccio multi-specialistico, teso alla cura della malattia e della persona al contempo. Non solo. Scopo del progetto è la migliore gestione dei tempi di attesa per garantire ai pazienti l’esecuzione delle prestazioni necessarie nel rispetto delle tempistiche stabilite dai piani di cura individuali. Entro cinque anni questo percorso interesserà più di 10.000 pazienti.

Di cosa si tratta

Dopo il periodo di degenza, con la lettera dimissione, il paziente riceve gli appuntamenti per i primi controlli da effettuare nel post-operatorio e l’indicazione delle prestazioni diagnostiche da eseguire nel primo anno di follow-up.

Follow-up, ci pensiamo noi: due le modalità

Il case manager di riferimento si preoccupa del percorso di follow-up, prenota le visite e le prestazioni diagnostiche e comunica direttamente al paziente le date e le modalità di preparazione agli esami.

Il paziente viene dimesso con le prescrizioni necessarie timbrate PDTA (piano diagnostico terapeutico assistenziale) che gli consentono di fruire di agende dedicate attraverso la prenotazione presso gli sportelli Cup aziendali.

Prestazioni effettuate nei tempi previsti, senza attesa

La modalità di presa in carico totale dura per tutto il periodo del follow-up e consente al paziente di effettuare le prestazioni previste dal piano cura individuale entro i tempi previsti, senza attesa. In sintesi, il paziente non deve preoccuparsi di recuperare le prescrizioni, evitando di recarsi dal proprio medico di medicina generale.

Agende diversificate, migliora il servizio offerto

Il sistema di presa in carico totale prevede la creazione di agende diversificare con slot dedicati ai pazienti chirurgici oncologici. Questo sistema consente di lasciare maggiore disponibilità sulle agende ordinarie per i primi accessi e i controlli per tutte le altre patologie. Ciò a vantaggio della qualità del servizio offerto agli utenti.

I reparti coinvolti e la collaborazione fra specialisti

La modalità di presa in carico totale è già stata applicata in via sperimentale dai reparti di Neurochirurgia, Chirurgia Generale e Senologia di Cremona. Entro novembre interesserà la Chirurgia Generale di Oglio Po, l’Urologia, la Ginecologia e l’Otorinolaringoiatria di Cremona.

I reparti coinvolti nel progetto collaborano in modo interdisciplinare con: Oncologia, Radioterapia, Medicina Interna, Farmacia ospedaliera, Anestesia e Rianimazione, Servizio Trasfusionale, Radiologia, Laboratorio Analisi, Anatomia Patologica, Riabilitazione Specialistica, Psicologia Clinica e Cup aziendale. Nel tempo il progetto di presa in carico totale verrà esteso a tutte le unità operative.

Volume attività prestazioni ambulatoriali oncologiche 2021

19.418 Oncologia

7.354 Multidisciplinare di patologia mammaria

25.000 Radioterapia e medicina nucleare

CUP dedicato ai pazienti oncologici

Per ogni necessità e per facilitare l’accesso in qualsiasi momento, al 4° piano (lato sinistro) dell’Ospedale di Cremona è attivo uno sportello Cup dedicato ai pazienti oncologici che rispetta i seguenti orari di apertura: dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 17.00.