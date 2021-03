Parkinson in epoca Covid: Fondazione LIMPE avvia servizio gratuito di teleassistenza

Roma, 23 marzo 2021 – “Se hai bisogno di chiedere informazioni al neurologo o se hai bisogno di supporto psicologico, approfitta del Numero Verde Gratuito 800149626”.

Questo il monito della Fondazione LIMPE per il Parkinson Onlus – sempre in prima linea per supportare i pazienti parkinsoniani o con patologie legate ai disordini del movimento – che dall’inizio della pandemia ha messo a disposizione un servizio gratuito di teleassistenza per rispondere a tutte le domande legate al Covid-19 in correlazione con la malattia di Parkinson.

Continua, inoltre, il fitto programma di webinar previsti dal mese di aprile fino a giugno 2021. L’obiettivo di questi incontri gratuiti è approfondire tematiche legate alla malattia di Parkinson e i disordini del movimento con argomenti di particolare interesse per pazienti, caregivers e familiari.

Numero Verde Gratuito 800149626

attivo dalle ore 15.00 alle 17.00, nei giorni:

Martedì “a tu per tu con il neurologo”

Venerdì “a tu per tu con lo psicologo”