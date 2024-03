Ospedale Oftalmico Asl Roma 1, sold out gli screening gratuiti del cheratocono Roma, 1 marzo 2024 – Successo di presenze per la due giorni dedicata allo screening gratuito del cheratocono tenutasi giovedì 29 febbraio e venerdì 1° marzo presso il Presidio Ospedaliero Oftalmico. L’iniziativa, organizzata dalla ASL Roma 1, ha permesso a cittadini tra i 10 e i 40 anni con familiarità al cheratocono di accedere a esami diagnostici e consulenze specialistiche con i professionisti dell’ospedale, con l’obiettivo di intercettare per tempo eventuali forme di questa malattia oculare. “Abbiamo registrato una grande partecipazione nelle due giornate, soprattutto giovanile – ha dichiarato il dott. Cosimo Simeone, Dirigente Medico Oftalmologo e Responsabile dell’Ambulatorio Cornea del Presidio Ospedaliero Oftalmico – Ci auguriamo di riuscire a coinvolgere ancor più adolescenti nelle prossime occasioni, stiamo già pensando alle future giornate dedicate alla prevenzione”. Il cheratocono è una patologia degenerativa non infiammatoria della cornea che si stima abbia un’incidenza tra 50 e 230 casi ogni 100.000 persone (circa una persona ogni 2.000). È caratterizzata da un progressivo assottigliamento e deformazione della cornea stessa e da uno sfiancamento conico che inducono l’insorgenza di un astigmatismo irregolare, un aumento della sensibilità alla luce e talvolta una visione sfocata distorta, con conseguente riduzione della vista e problemi di visione notturna. Se non trattato, il cheratocono può peggiorare nel tempo e compromettere seriamente la vista: la diagnosi precoce e un monitoraggio regolare sono quindi essenziali.

