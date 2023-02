Nuovo Board internazionale per l’IRCCS Gaslini, la ricerca dell’Istituto sotto la lente di 5 scienziati

Genova, 13 febbraio 2023 – Si svolgerà il 13 e 14 febbraio la site visit dell’International Advisory Board dell’IRCCS Istituto Giannina Gaslini, nel corso della quale l’attività di ricerca dell’Istituto verrà presentata ai nuovi cinque componenti del Board, tutti scienziati di fama internazionale, cui verrà chiesto di valutare la qualità dei progetti in corso e di fornire suggerimenti su come migliorare i programmi futuri.

Gli scienziati che faranno d’ora in poi parte del Board sono Andrea Biondi, direttore scientifico del nuovo IRCCS San Gerardo dei Tintori di Monza, per l’emato-oncologia, Nicholas Katsanis, vicepresidente e direttore scientifico della company americana Galatea.Bio, per la genetica, Nello Martini, ex direttore generale dell’Agenzia Italiana del farmaco (AIFA), per i trial clinici, Luigi Notarangelo, direttore del Laboratorio di Immunologia Clinica e Microbiologia dell’NIH di Bethesda (USA), per l’immunità e l’infiammazione, e Tarek Yousry, responsabile della Neuroradiologia dello University College of London, per le neuroscienze.

Il programma dell’iniziativa, organizzata dalla Direzione Scientifica del Gaslini, si articolerà attraverso incontri paralleli, nel corso dei quali i ricercatori dell’Istituto presenteranno agli scienziati invitati i risultati delle proprie ricerche e discuteranno i progetti futuri. A ciascuno dei componenti del Board è stato, inoltre, chiesto di tenere una lettura magistrale nell’Aula Magna dell’Istituto su un argomento inerente ai propri interessi di ricerca.

La site visit si concluderà con la sintesi finale degli scienziati invitati, che riporteranno i risultati delle loro valutazioni e proporranno ai ricercatori suggerimenti migliorativi degli studi in atto, la creazione di nuovi filoni di ricerca o l’instaurazione di nuove collaborazioni scientifiche internazionali.

“Abbiamo pensato di organizzare questa iniziativa – commenta il direttore scientifico del Gaslini Angelo Ravelli – per offrire ai nostri ricercatori, in particolare ai più giovani, una importante opportunità di confronto con scienziati di assoluto valore. La presentazione e l’analisi critica dei propri studi rappresenterà per tutti un significativo momento di crescita e di maturazione personale e scientifica. Ci attendiamo che la ricerca del Gaslini esca da questo incontro rinvigorita e iniettata di nuovi e rilevanti contributi. Abbiamo, comunque, in programma di mantenere vivo nel tempo il rapporto di collaborazione con i membri del Board e di replicare la site visit con cadenza biennale”.