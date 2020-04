Neonatologia, prestigioso riconoscimento dal Boston Medical Center al dott. Riccardo Davanzo

Dott. Riccardo Davanzo

Trieste, 18 aprile 2020 – Il Boston Medical College, prestigiose riviste scientifiche e il New York Times confermano l’attenzione internazionale per la vocazione dell’IRCCS Materno Infantile “Burlo Garofolo” a promuovere l’allattamento naturale come comportamento di salute.

Una vocazione che per l’istituto triestino origina negli anni ’70 e vede nel neonatologo Riccardo Davanzo, presidente dal 2012 del Tavolo Tecnico sull’Allattamento del Ministero della Salute, il professionista dell’Istituto che, forse, maggiormente si è speso in questo campo da un punto di vista non solo clinico, ma anche scientifico, divulgativo e didattico.

Di recente, il dottor Davanzo ha capitanato per conto della Società Italiana di Neonatologia e dell’Unione Europea delle Società di Neonatologia e Perinatologia (UENPS) la preparazione delle Linee Guida sulla gestione del figlio di donna Covid-19 positiva.

Pubblicate il 3 aprile scorso sulla prestigiosa rivista statunitense“Maternal & Child Nutrition”, le Linee Guida hanno sollevato un notevole interesse e hanno avuto eco internazionale con citazione anche sul New York Times, il più famoso quotidiano della città attualmente più colpita al mondo dalla pandemia.

Nel documento è ribadita la sicurezza dell’allattamento al seno da parte di una madre positiva al Covid-19 e la possibilità per la madre di gestire nella stessa stanza il proprio neonato, fatta salva l’applicazione delle norme di protezione ormai a tutti noi purtroppo ben note (lavaggio delle mani, mascherina facciale, distanza di 2 metri, isolamento, ecc.).

Di recente il dott. Riccardo Davanzo, autore fra l’altro di numerose pubblicazioni scientifiche e monografie, è anche stato insignito da parte di Cheer (Centro per l’Equità in campo Sanitario, l’Educazione e la Ricerca) del Boston Medical Center (Massachusetts) del premio per l’impegno di un’intera vita professionale nel campo dell’allattamento.

“Sono onorato di questo premio – ha affermato il neonatologo del Burlo – che conferma l’attenzione che il lavoro sull’allattamento al seno, svolto in tanti anni di carriera insieme ai colleghi dell’Istituto, ha saputo suscitare non solo in Italia, ma anche a livello internazionale”.

Un riconoscimento importante che conferma la qualità dell’attività quotidiana dell’IRCCS triestino: “È una bella soddisfazione – ha dichiarato, infatti, il direttore generale del Burlo Garofolo, Stefano Dorbolò – non solo per il professionista con il quale ci congratuliamo e al quale siamo tutti profondamente grati, ma anche per tutto l’Istituto, che vede riconosciuta ancora una volta la rilevanza della propria attività e l’eccellenza del lavoro svolto quotidianamente”.