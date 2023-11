Medicina nucleare, al Policlinico Giaccone arriva la Gamma camera Spect-tac Palermo, 6 novembre 2023 – È entrata in funzione da oggi la Gamma camera Spect-tac, un tomografo ibrido che unisce le funzionalità di una gamma camera (impiegata per l’acquisizione di immagini scintigrafiche) e di una Tac. “Questa apparecchiatura – spiega Renato Costa, responsabile della Medicina nucleare dell’Azienda ospedaliera universitaria – consente di ottenere in modo contestuale due informazioni diagnostiche diverse con un’alta qualità delle immagini, un risparmio dei tempi di esecuzione, e di dosi di radiazioni al paziente e all’operatore”. L’accoppiamento di un sistema SPECT con una TC diagnostica permette al medico una visualizzazione morfo-funzionale dell’organo in esame nei diversi piani dello spazio e un riscontro diagnostico preciso. “L’Azienda ospedaliera universitaria – sottolinea il Commissario dell’AOUP, Maurizio Montalbano – continua il processo di ammodernamento tecnologico per offrire agli utenti diagnosi sempre più veloci e accurate e maggiore sicurezza. Sottoponendo il paziente ai due esami in una sola sessione possiamo ridurre l’esposizione alle radiazioni e anticipare l’inizio delle terapie”. La SPECT/TC ha diverse applicazioni e coinvolge trasversalmente molte discipline mediche tra cui la cardiologia, l’ortopedia, l’endocrinochirurgia, la neurologia.

