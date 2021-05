Massimo Imazio nuovo direttore della Cardiologia di Udine Udine, 6 maggio 2021 – L’ospedale di Udine ha il nuovo Direttore della Cardiologia: la Direzione ASUFC ha affidato l’incarico al dott. Massimo Imazio. 51 anni, laureato e specializzato presso l’Università di Torino, dal 1999 lavora sempre presso il capoluogo piemontese inizialmente all’Ospedale Maria Vittoria e negli ultimi anni, dal 2016, presso la Città della Salute e della Scienza di Torino in qualità di referente della cardiologia clinica ed imaging multimodale, scompenso cardiaco, cardiomiopatie, malattie del miocardio e pericardio. Dott. Massimo Imazio Il dott. Imazio è attualmente consigliere nazionale dell’Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri (ANMCO). E’ inoltre Fellow della European Society of Cardiology (ESC), fellow del Heart Failure Association e Chairperson Elect del Working Group Europeo della Società Europea di cardiologia. Numerose inoltre le pubblicazioni scientifiche (>300, h-index 52) e le partecipazioni ai maggiori congressi internazionali come relatore. L’incarico della Direzione Aziendale ha durata quinquennale.

