Malattie a trasmissione sessuale: test gratuiti, anonimi e rapidi al Policlinico di Milano

Milano, 26 giugno 2019 – La prevenzione è la migliore arma contro tantissime patologie, e questo è ancor più vero con le infezioni a trasmissione sessuale.

Per questo, in occasione del #MilanoPride 2019, si rinnova l’appuntamento con il Policlinico di Milano che apre le sue porte, offrendo test gratuiti, anonimi e rapidi a 40 cittadini maggiorenni per HIV, clamidia, gonorrea, HCV, sifilide e micoplasma. Un’apertura straordinaria che si affianca all’attività del Centro MTS – Malattie a Trasmissione Sessuale che quotidianamente effettua visite ad accesso libero per 40 pazienti.

“È molto importante fare uno screening per le infezioni sessualmente trasmesse che spesso possono essere subdole, ovvero possono non dare sintomi, ma non per questo non sono trasmissibili – spiega Marco Cusini, responsabile del Centro MTS – È quindi importante fare uno screening almeno una volta all’anno, soprattutto per chi ha rapporti sessuali con più partner, indipendentemente dall’uso del preservativo. Il preservativo è un mezzo importante di protezione ma non sempre viene usato correttamente. L’esempio classico? Nel sesso orale il profilattico viene usato solo da una minoranza di persone”.

Chi farà tappa al Policlinico di Milano, al Centro MTS – Malattie a Trasmissione Sessuale di via Pace 9, potrà sottoporsi a esami gratuiti e avere un risultato in tempi davvero rapidi: in alcuni casi meno di 120 minuti.

“Abbiamo scelto di fare test per queste patologie – spiega Cusini – per l’impatto che hanno sulla popolazione generale. L’HIV, per esempio, non è affatto scomparso, ma anzi ha lunghe fasi asintomatiche. Per le persone, quindi, è estremamente importante poter avere coscienza del proprio stato di salute nei confronti dell’infezione”.

Per tutti gli interessati, l’appuntamento è per sabato 29 giugno, dalle 8.00 alle 12.00, al Centro MTS – Malattie a Trasmissione Sessuale, via Pace 9, Milano. Nel corso della mattinata saranno inoltre disponibili diversi esperti, per rispondere a eventuali dubbi o domande.

L’iniziativa si inserisce nel palinsesto di eventi di Milano Pride e della Pride Week, settimana voluta per promuovere e dare visibilità al panorama LGBT+, e che prevede numerosi eventi per la città. Per l’occasione anche Milano Check Point – checkpoint comunale dedicato alla prevenzione delle infezioni sessualmente trasmesse – effettuerà test rapidi per HIV e Sifilide con risultati immediati.

Test gratuiti, anonimi e rapidi per HIV, clamidia, gonorrea, HCV, sifilide e micoplasma

Sabato 29 giugno

dalle 8.00 alle 12.00

Centro Malattie a Trasmissione Sessuale – Policlinico di Milano

Via Pace, 9 – Milano