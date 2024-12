Liste di attesa, Cittadinanzattiva: “Come agire per difendere i propri diritti”

Roma, 17 dicembre 2024 – È partita la nuova campagna di tutela di Cittadinanzattiva “StopAttese”, promossa dall’organizzazione per informare su uno dei temi più sentiti dai cittadini nella sanità: le liste di attesa.

La campagna, disponibile sui canali social e sul sito all’indirizzo https://www.cittadinanzattiva.it/campagne/16858-stop-attese-cosa-sapere-e-come-tutelarti-dalle-liste-di-attesa.html, permette alle persone di conoscere quali siano i diritti in materia di attese e come agire in caso di liste chiuse o tempi troppo lunghi, sia attraverso un aggiornamento puntuale sulla legislazione in vigore e moduli utili da poter utilizzare per tutelarsi.

Cittadinanzattiva inoltre mette a disposizione la email tutela@cittadinanzattiva.it e una fascia oraria dedicata specificatamente a questo tema dal proprio servizio di consulenza telefonica gratuito, tutti i martedì, dalle 14 alle 17, allo 0636718040.

La campagna proseguirà nelle prossime settimane con focus locali e con i racconti dei cittadini direttamente interessati da questo problema.