L’abitudine ‘uccide’ l’eros: ecco come dare nuovo slancio all’intesa di coppia

“Con il tempo che passa e l’abitudine che ormai ‘regna’ nella nostra coppia, mi rendo conto che le cose non vanno per nulla bene. Vorrei poter dare nuovo slancio ed essere come “un tempo”. Come posso fare? Katia”

Specialmente durante un lungo fidanzamento o un matrimonio, con il tempo che passa e le abitudini a farla da padrone, può sembrare che la coppia non sia più la stessa di un tempo; ogni relazione, ha bisogno di un impegno costante, di attenzioni, gesti, amore e rispetto affinché possa essere felice e duratura.

Dott. Marco Rossi

Gli aspetti fondamentali per dare slancio alla coppia sono: prima di tutto rinforzare il legame di amicizia. Si può migliorare una relazione legandosi al partner grazie a un’amicizia più profonda. Per incrementarla fate insieme cose che vi piacciono, si informi sugli interessi del suo partner e ascoltatevi a vicenda, anche in merito agli sfoghi su lavoro e stress.

È anche importante apprezzarsi l’un l’altro. Uno dei segreti di una lunga e soddisfacente relazione è continuare ad apprezzare il partner proprio come accadeva ai primi tempi. Bisogna che voi iniziate per esempio da piccoli complimenti quotidiani, riguardo l’estetica o sulla capacità di risolvere una situazione complicata, purché siano spontanei e sentiti!

Le consiglio di concentrarsi sul presente. A volte, nella quotidianità, si finisce per allontanarsi e riavvicinarsi solo per progettare il futuro oppure organizzare un weekend o una vacanza. Bisogna invece vivere il presente che è fatto di tanti piccoli gesti quotidiani. Per esempio, se il suo partner ha letto qualcosa e vuole condividerlo con lei, si prenda un minuto per ascoltarlo.

È fondamentale condividere i successi. Se lei non condivide i suoi successi con il partner, alla fine il partner penserà di essere inutile, che i suoi consigli e la sua presenza non servono. Per creare complicità è necessario trovare obiettivi comuni. Le coppie che condividono sogni e obiettivi hanno rapporti più duraturi e più soddisfacenti. Cerchi qualcosa che sia in comune tra voi, e lavorate insieme per realizzare questa aspirazione.

Per essere sereni è anche importante essere chiari sulle questioni finanziarie, che possono generare grandi crisi nella coppia; è importante essere sempre chiari su patrimoni, investimenti e aspettative, affinché siano un campo di dialogo ma non di scontro.

Avere una visione obiettiva è utile per creare un giusto equilibrio di coppia: non distorcere la realtà. Se spesso nei primi tempi si tende a vedere tutto ‘rosa’ senza notare i difetti dell’altro, a lungo andare al contrario si tende a fissarsi sugli aspetti negati. In questo caso è importante fare un passo indietro e cercare di essere più obiettivi, magari anche con l’aiuto di quattro chiacchiere con amici comuni.

Ovviamente non bisogna mai trascurare l’intimità. Spesso due partner a lungo andare tendono a somigliare più a due amici, o due fratelli, che a una coppia: importante sforzarsi di mantenere la passione viva, grazie al gioco, al desiderio, alla fantasia.