Inaugurato il nuovo Centro Trapianto di Midollo Osseo del Gaslini

Genova, 23 maggio 2024 – Questa mattina è stato inaugurato il nuovo Centro Trapianto di Midollo Osseo dell’Istituto Giannina Gaslini presso il secondo piano del Padiglione 12, totalmente rinnovato ed equipaggiato con strumenti di ultima generazione, grazie all’importante donazione pari a 2 milioni di euro della famiglia Conio a favore dell’IRCCS Gaslini, in memoria dell’avvocato Emiliano Conio.

All’inaugurazione del nuovo reparto, che è stato intitolato in sua memoria, erano presenti Angelo Gratarola, assessore alla Sanità di Regione Liguria, Simona Ferro, assessore alle Pari Opportunità e Sport di Regione Liguria, Lorenza Rosso, assessore alla Avvocatura e Affari legali, Servizi sociali, Famiglia e Disabilità del Comune di Genova.

Hanno partecipato alla cerimonia Luciano Grasso, vice presidente dell’Istituto Gaslini, Raffaele Spiazzi, direttore sanitario dell’Istituto Gaslini, Giuseppe Pintor, direttore amministrativo dell’Istituto Gaslini, il dott. Carlo Dufour, responsabile del dipartimento Emato-Oncologia, la dott.ssa Maura Faraci, responsabile della UOSD Centro trapianto di cellule staminali emopoietiche, l’ing. Ezio Nicolas Bruno Urbina, direttore dei Servizi Tecnici e i famigliari dell’avv. Emiliano Conio: la mamma Anna Maria Caterina Pizzi e la moglie Simona Oliveri Conio.

Al termine della cerimonia che si è tenuta presso l’Aula Magna dell’ospedale, don Gianfranco Calabrese ha benedetto i locali rinnovati, presso il vicino padiglione 12.

“Ci tengo a ringraziare personalmente la famiglia Conio per aver voluto destinare al nostro Istituto una somma così importante – ha commentato il presidente dell’Istituto Gaslini e della sua fondazione Gaslininsieme Edoardo Garrone – la grande generosità della famiglia ci permetterà di offrire le strumentazioni e le cure più innovative e un’assistenza più serena, confortevole e a misura di bambino a tutti i piccoli ospiti del reparto, aiutandoci ad accogliere sempre più pazienti dall’estero”.

“Il nuovo reparto risponde ai più alti standard internazionali sia per la sicurezza e la cura dei pazienti, sia per l’attività dei medici e delle infermiere. Contribuirà a mantenere, e se possibile a migliorare i già ottimi risultati che il Gaslini ottiene in campo nazionale ed internazionale nella cura delle malattie del sangue e dei tumori dei bambini. Una speciale attenzione è stata dedicata a rendere gli ambienti accoglienti e confortevoli con arredi e decori ispirati al mondo marino e delle fiabe a cura dell’artista Silvio Irilli, per alleviare il peso dei lunghi giorni di degenza” spiega Carlo Dufour direttore del Dipartimento di Onco – Ematologia.

“La nuova unità clinica del centro trapianto di midollo mette al centro il paziente e la sua famiglia affinché possa trovare in una fase così delicata del suo percorso di vita un ambiente ospitale, luminoso e colorato. Noi che viviamo con il paziente questa esperienza siamo certi che questa importante donazione sarà di grande aiuto per tutti” aggiunge la dott.ssa Maura Faraci, responsabile UOSD Centro trapianto di cellule staminali emopoietiche.